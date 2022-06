În ciuda acestui regres major, luptele din jurul Severodoneţk au continuat şi Ucraina deţine în continuare controlul asupra a aproximativ o treime din oraş în ansamblu, se spune în ultimul raport cu privire la situaţie, potrivit Agerpres.

Într-un mesaj video, preşedintele Volodimir Zelenski declara că ucrainenii "se luptă pentru fiecare centimetru de pământ" în oraşul industrial de importanţă strategică. El anticipează că ruşii vor încerca să arunce în luptă recruţi slab pregătiţi şi, în aceste condiţii, Rusia poate depăşi pragul de 40.000 de soldaţi pierduţi încă din iunie, mai mult decât în orice alt război în care a fost implicată Moscova.

⚡️First-person footage of the fighting in #Severodonetsk



The #Ukrainian fighters got into a semi-encirclement, but were able to fight back to another position and slain several occupiers along the way. pic.twitter.com/p8bK8AfaU6