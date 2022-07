Rusia nu a reuşit să-şi atingă obiectivul principal al intervenţiei sale în Ucraina - ocuparea întregii ţări - de aceea se pregăteşte să anexeze teritoriile pe care le-a ocupat, a declarat Vadim Skibiţki, purtătorul de cuvânt al Direcţiei principale de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR), citat de Agerpres.

Măsurile pe care Rusia le ia în prezent în regiunile Doneţk şi Lugansk (est), precum şi în Herson (sud) relevă o pregătire sistematică pentru aşa-zisele referendumuri, afirmă Skibiţki.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022



