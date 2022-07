Criza politică se adâncește în Europa. Mario Draghi încearcă să plece din Guvern, dar președintele Matarella îi respinge demisia

Premierul italian Mario Draghi şi-a informat colegii de cabinet că urmează să îşi prezinte demisia preşedintelui republicii, Sergio Mattarella.

Motivul ar fi fost acela conform căruia Draghi a constatat că "nu mai există" coaliţia guvernamentală, după ce una din formaţiunile partenere, Mişcarea 5 Stele, nu a participat la votul de încredere solicitat de guvern parlamentului.

Italian Prime Minister Mario Draghi announced that he intends to resign from his post. In his opinion Italian government no longer enjoys support in parliament and does not have conditions for effective work.Italian President Sergio Mattarella didn’t accept resignation of Draghi. pic.twitter.com/4Rvlvj3YqN— NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2022