Elon Musk, acuzat că a avut o aventură cu soția lui Sergey Brin, co-fondator Google

Publicația americană The Wall Street Journal a scris în weekend că Musk a avut o scurtă aventură cu Nicole Shanahan, soția lui Brin, în decembrie, ceea ce i-a determinat pe Shanahan și Brin să divorțeze în ianuarie.

Musk a răspuns a venit imediat pe Twitter negând complet zvonurile.

"Aceasta este o prostie totală. Eu și Sergey suntem prieteni și am fost la o petrecere împreună aseară!" a scris Musk duminică. "Am văzut-o pe Nicole doar de două ori în trei ani, de fiecare dată cu mulți alți oameni în jur. Nimic romantic."

Într-un răspuns ulterior, Musk a adăugat: „N-am mai făcut sex de o grămadă de timp.”

