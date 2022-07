Elon Musk vrea să se cumințească după toate scandalurile din ultima vreme

Cel mai bogat om al planetei s-a arătat și el surprins de atenția mult prea mare din ultima vreme și față de volumul de materiale de presă în care a apărut.

„Cantitatea de atenție asupra mea a devenit o supernovă, ceea ce este super nasol”, a scris Musk pe Twitter, adăugând că i s-a părut regretabil faptul că „până și articolele banale” despre el devin virale.

„Voi încerca tot posibilul să fiu concentrat pe a face lucruri utile pentru civilizație”, a scris Musk pe Twitter.

Will try my best to be heads down focused on doing useful things for civilization.— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022