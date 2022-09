Potrivit Moscow Times, Ravil Maganov, în vârstă de 67 de ani, ar fi căzut de la etajul 6 al unei clinici din Moscova, specializată în tratarea pacienților din elita economică și politică a țării. Spitalul a confirmat decesul președintelui CA LUKoil, fără a oferi mai multe detalii.

Citând surse ale forţelor de ordine, agenţia TASS a relatat că incidentul s-a petrecut la ora locală 07:00 şi că este vorba ''de o sinucidere''.

LUKoil este cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia. În 2021 a avut o cifră de afaceri de aproape 7 miliarde de dolari. Însă Rosneft, gigantul petrolier de stat, a avut o cifră de afaceri de peste 20 de ori mai mare în același an.

Ravil #Maganov, head of the Board of Directors and Vice President of #LUKOIL, died after falling out of a hospital window.



Ravil Maganov was the brother of Nail Maganov, the CEO of #Russia's largest oil company, Tatneft. pic.twitter.com/BLA4dUBfZr