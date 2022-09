Un document de protocol referitor la funeraliile de stat ale reginei arată că oficialii britanici vor să introducă reguli care nu ar putea fi pe placul tuturor celor ce ar dori să participe la ceremonie.

Potrivit Politico, care a consultat documentul, la funeraliile reginei Elisabeta a II-a vor putea participa doar șefi de stat și soți/soții/parteneri/partenere. Acestora li s-a solicitat, ”pe cât posibil”, să folosească curse comerciale și nu avioane personale pentru a veni în Marea Britanie. Mai mult, nu vor putea utiliza elicoptere și nici măcar mașini speciale, ci vor fi duși la Westminster, unde are loc ceremonia, cu un autocar. Sunt excluse și convorbirile bilaterale.

Motivul introducerii acestor reguli extrem de stricte este lipsa de spațiu, responsabilii cu protocolul așteptându-se la un public extrem de numeros. Totuși, șefii de stat care nu pot participa pot trimite în locul lor un șef de Guvern sau un ministru.

Citește și: Mesaje de condoleanțe de la liderii lumii, după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Ce transmite Klaus Iohannis

Președintele SUA și împăratul Japoniei sunt printre cei care au anunțat că vor participa la funeralii. De asemenea, ar mai putea veni președintele Turciei și cel al Franței, regele Spaniei și alți monarhi. Președintele României nu a făcut încă niciun anunț în acest sens.

”Vi-l imaginați pe Joe Biden în autobuz” (”Can you imagine Joe Biden on the bus?”), a transmis un diplomat către Politico, comentând regulile de protocol.

Sursa foto: Unsplash

