Cum va afecta moartea reginei Elisabeta a II-a economia britanică

Într-o perioadă dificilă pentru Marea Britanie, dispariția reginei Elisabeta a II-a ar putea agrava și mai mult problemele economice ale țării. În ciuda rolului simbolic al monarhiei, costurile acestui eveniment sunt neașteptat de mari.

Unele dintre schimbări sunt mai degrabă ”estetice”. Astfel, imnul va trebui modificat din "God Save the Queen" în "God Save the King. Monedele, bancnotele și mărcile poștale vor trebui înlocuite cu unele purtând chipul noului suveran. Iar monograma sau cifrul regal, care apare pe documentele oficiale, uniformele poliției, clădiri ale instituțiilor publice și, cel mai vizibil, pe cutiile poștale, va trebui înlocuită. În retail, etichetele furnizorilor Casei Regale vor fi schimbate, textul actual fiind ”By appointment to Her Majesty the Queen”.

Toate aceste modificări vor avea loc gradual și bancnotele sau pașapoartele emise înfățișând chipul sau numele reginei Elisabeta a II-a vor rămâne valabile ani buni; însă schimbările vor genera costuri, care încă nu au fost estimate. Producția unei bancnote noi costă 7-8 pence, potrivit Băncii Angliei.

Costul evenimentelor regale pentru economie

Mai concret, însă, moartea reginei și urmările acesteia ar putea însemna o pauză de 12 zile sau chiar mai mult pentru economia britanică. Costurile pot fi evaluate prin comparație cu alte evenimente majore în Casa Regală – de pildă, nunta, de acum mai bine de un deceniu, a prințului William cu Kate Middleton.

Citește și: Ce se va întâmpla după ce va muri Regina Elisabeta a II-a. Regatul va „îngheța” și Bursa din Londra se va opri

Estimările Confederației Industriei Britanie arătau că un singur astfel de eveniment, poate produce pierderi economice de 8,2 miliarde de lire sterline, ajustat la inflație (9,45 miliarde de euro). Două evenimente de acest fel pot dubla pierderile. Iar în 1981, căsătoria prințului Charles cu Lady Diana a contribuit la o contractare a economiei cu 1,2 procente.

Citeste si: Nicușor Dan a oprit centrala și aerul condiționat din Primăria...

În același timp, nunta din 2011 a adus 2 miliarde de lire în plus (2,4, ajustat la inflație) din turism. Însă acesta era un eveniment anunțat cu mult timp în urmă, astfel că turiștii (estimați la 4 milioane) și-au putut face planurile din vreme.

Commonwealth-ul ar putea dispărea odată cu regina

Dacă pe piețele financiare internaționale, moartea reginei Elisabeta a II-a a dus la o depreciere destul de nesemnificativă a lirei sterline, costurile politice, în schimb, ar putea fi foarte mari pe termen mediu și lung. De ani buni se vorbește despre dispariția Commonwealth-ului - organizația ce reunește fostele colonii britanice (dar și alte state), incluzând economii majore ca Australia, Canada, India și Africa de Sud.

Deși Commonwealth nu e un bloc precum UE, relațiile comerciale între statele membre sunt mai intense, în medie, decât cele cu statele non-membre. De asemenea, nivelul investițiilor dintr-un stat membru în altul e cu circa 27% mai mare decât în state non-membre. Cum ieșirea din Commonwealth e extrem de simplă, iar în multe foste colonii există o tendință în acest sens, pare greu de crezut că organizația nu va trece măcar printr-o transformare majoră odată cu dispariția reginei, iar impactul va fi important nu doar pentru economia britanică.

Citeste si: A treia doză de Pfizer are efecte secundare similiare cu cea de-a doua

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: