„Sincere condoleanțe pentru moartea Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestății Sale, care se întinde pe șapte decenii, a modelat istoria modernă și este un simbol excepțional al loialității și angajamentului față de serviciul public. Românii sunt alături de poporul britanic și de Familia Regală.

Heartfelt condolences on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her Majesty's reign, spanning 7 decades, shaped modern history & is an exceptional symbol of loyalty & commitment to the public service. Romanians stand by the British people and the Royal Family.@RoyalFamily— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 8, 2022