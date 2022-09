VIDEO | Proteste în Rusia, în urma mobilizării anunțate de Vladimir Putin

Videoclipuri distribuite pe Twitter arată cum oamenii care au ieșit pe străzile din Siberia au început să fie ridicați deja de poliție.

BREAKING: Anti-war protests have begun in Siberia. This video from Tomsk, Siberia, shows local protestors being detained by police. #Tomsk #UkraineRussiaWar #NoWar pic.twitter.com/20U8vSH5D7 — WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) September 21, 2022

Și în Krasnoyarsk au ieșit rușii în stradă.

De asemenea, tot pe Twitter este distribuită inițiativa cetățenilor de a protesta începând cu ora 19.00, în toate orașele din Rusia.

"No to mobilization"



Small scale anti-mobilization protests are taking place in several cities of #Siberia following #Putin's announcement.



Protests are called all over #Russia 🇷🇺 at 19:00 local time. pic.twitter.com/PC7sxh9Oa3