„Astăzi este o zi bună pentru armata ucraineană și o zi proastă pentru aviația rusă. Un avion Su-25, două Su-30 și un Su-34 s-au dus dracului”, se arată într-o postare publicată pe Twitter de ministerul ucrainean al Apărării.



Pe rețelele sociale a apărut o înregistrare în care se vede un avion multirol Suhoi Su-30 rusesc lovit de o rachetă antiaeriană portabilă (Stinger, conform surselor ucrainene) și care, la scurt timp, se prăbușește pe un câmp. Cei doi piloți au reușit să se catapulteze.

#Ukraine: We have now been graced with HD footage of this shootdown, which shows that the two crew members ejected at very low altitude. The Su-30SM is obliterated. https://t.co/S525fhtl6f pic.twitter.com/qEdpkv7S7F— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 24, 2022