Inclusiv surse ruseşti au recunoscut că o ofensivă ucraineană condusă cu tancuri a înaintat zeci de kilometri de-a lungul malului vestic al Niprului, unde au fost recucerite zeci de sate, scrie Agerpres care citează Reuters.

Ukrainian troops in recently liberated Mykhailivka, a village on the west bank of the Dnipro, Kherson Oblast.🇺🇦 pic.twitter.com/CZunaSa0dn— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) October 3, 2022