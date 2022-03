Statul Major al armatei ucrainene, noi detalii despre strategia Rusiei: ce planuri ar avea armata lui Putin

Statul Major al armatei ucrainene consideră că trupele ruse se regrupează pentru a-şi concentra eforturile în estul Ucrainei şi că "aşa-zisa retragere a trupelor" Moscovei poate fi o rotaţie a anumitor unităţi, potrivit ultimului raport de război dat publicităţii în cea de-a 35-a zi a invaziei ruse, transmite miercuri EFE.

Conform raportului, citat de agenţia ucraineană Ukrinform, "unităţi separate ale forţelor armate ale Federaţiei Ruse continuă să se retragă din regiunile Kiev şi Cernigău. Există unele semnale că trupele ruse se regrupează pentru a-şi concentra eforturile în direcţia est", conform Agerpres.ro.



Deocamdată - transmite Statul Major ucrainean - aşa-zisa "retragere de trupe" poate fi o rotaţie a anumitor unităţi, care are ca obiectiv să păcălească liderii militari ai forţelor armate ale Ucrainei şi să lase impresia greşită că Rusia nu intenţionează să încercuiască Kievul.



La întrevederea pe care delegaţiile ucraineană şi rusă au avut-o marţi la Istanbul, partea rusă a anunţat că trupele sale îşi vor reduce presiunea militară asupra Kievului şi a altor oraşe din Ucraina, în special la Cernigău (nord), la graniţa cu Belarus.



"Cu scopul de a spori încrederea reciprocă şi a crea condiţiile necesare pentru continuarea negocierilor şi atingerea obiectivului de a ajunge la şi a semna un acord, Rusia a decis să-şi reducă semnificativ activitatea militară din jurul Kievului şi Cernigăului", a declarat marţi ministrul adjunct al apărării din Rusia, Aleksandr Fomin.



Autorităţile ucrainene spun că intensitatea atacurilor ruse asupra oraşelor Kiev şi Cernigău s-a menţinut



Autorităţile ucrainene au declarat însă că este "prea devreme" pentru a confirma că ruşii şi-au respectat promisiunea de a reduce atacurile asupra oraşelor Kiev şi Cernigău.



"Sirenele antiaeriene au sunat în aproape toată Ucraina în timpul nopţii, au avut loc bombardamente la Cernigău, în regiunea Hmelniţki, mai multe rachete au fost doborâte deasupra Kievului", a anunţat Vadim Denisenko, consilier al Ministerului de Interne ucrainean, citat de agenţia Interfax-Ukraina.



"Putem chiar spune că unele unităţi şi echipamente (ruseşti) intră pe teritoriul Belarusului. Aceasta este mai degrabă o rotaţie a trupelor pentru lingerea rănilor decât o suspendare reală a ostilităţilor", a insistat el.



Guvernatorul Cernigăului, Viaceslav Ceaus, a declarat miercuri că nu a sesizat niciun respiro în ofensiva rusă, în pofida promisiunilor făcute de Moscova. "Oare noi chiar credem (această promisiune)? Evident că nu", a scris Ceaus pe aplicaţia sa de Telegram, citat de Reuters.



"'Scăderea activităţii' militare în regiunea Cernigău a fost manifestată de către duşman prin bombardarea (oraşului) Nijîn, inclusiv pe cale aeriană, şi toată noaptea au lovit (oraşul) Cernigău", a explicat el.



Totodată, oficiali ucraineni au anunţat că s-au înregistrat bombardamente în jurul capitalei Kiev şi al oraşului Cernigău miercuri dimineaţa, în pofida promisiunilor ruşilor de a-şi reduce operaţiunile militare. Totuşi, capitala în sine nu a fost bombardată în timpul nopţii, a declarat viceprimarul Kievului, Mikola Povoroznilk, la postul naţional de televiziune. "Noaptea a trecut în relativă linişte, în sunetul sirenelor şi al schimburilor de focuri de pe câmpurile de luptă din jurul oraşului, dar oraşul în sine nu a fost bombardat", a precizat el.



Şi guvernatorul regiunii Hmelniţki (vest), Serhii Hamalîi, a anunţat miercuri că în cursul nopţii forţele ruse au lovit trei situri industriale. Guvernatorul ucrainean nu a dat detalii cu privire la ţinte, dar a spus că incendiile izbucnite au fost "localizate" şi că se fac verificări pentru a stabili dacă s-au înregistrat victime.



În fine, guvernatorul din Lugansk (est), Serghii Gaidai, a postat pe aplicaţia Telegram că zone rezidenţiale din oraşul Lisiceansk au fost bombardate de artilerie miercuri dimineaţa. "Mai multe clădiri înalte au fost avariate. Informaţiile privind victimele sunt verificate. Multe clădiri s-au prăbuşit. Serviciile de urgenţă încearcă să-i salveze pe cei care mai sunt în viaţă", a transmis el, citat de Reuters.



În acelaşi timp, guvernatorul regiunii Doneţk (est), Pavlo Kirilenko, a declarat că forţele ruse bombardează aproape toate oraşele de-a lungul liniei de front ce separă teritoriul aflat sub controlul guvernului ucrainean de zonele controlate de separatiştii proruşi din această regiune. Kirilenko a avertizat la televiziunea de stat ucraineană că situaţia s-ar putea înrăutăţi pe măsură ce forţele ruse îşi concentrează eforturile pentru a ataca regiunea Doneţk.



Potrivit raportului de miercuri dimineaţă al Statului Major ucrainean, trupele ruse "încearcă să menţină frontierele capturate" şi nu realizează "acţiuni ofensive active". De exemplu, în Sloviansk, oraş în regiunea Doneţk (est), "trupele ruse se regrupează şi se aprovizionează", în timp ce continuă "atacurile aeriene şi cu rachete în Kreminna şi Mariupol".



În apropiere de Novokarlivka şi Luhivske, la nord de Mariupol, "duşmanul continuă să amplaseze întăriri în interiorul poziţiilor capturate şi să creeze bariere de mine", în regiunea Zaporojie continuă bombardamentele, iar în zonele operative de la Marea Neagră şi Marea Azov "nu s-au înregistrat schimbări semnificative", potrivit Statului Major ucrainean.



Din Mariupol au fost evacuate peste 1.600 de persoane



Totodată, vicepremierul ucrainean Irina Vereşciuk a declarat că 1.665 de persoane au fost evacuate în ultimele ore din oraşul asediat Mariupol, din sudul Ucrainei, şi din alte localităţi din apropiere, graţie coridoarelor umanitare deschise de autorităţile de la Kiev.



"1.665 de persoane au fost evacuate din Mariupol şi din mai multe oraşe din regiunea Zaporojie de-a lungul celor trei coridoare umanitare agreate" cu ruşii, a explicat Vereşciuk, care a adăugat că evacuările au putut fi duse la bun sfârşit, cu autoturisme personale ale cetăţenilor.



Potrivit oficialului ucrainean, 936 de persoane au reuşit să iasă din Mariupol şi alte 729 din regiunea Zaporojie, "care include oraşele Berdiansk, Melitopol, Enerhodar, Polohi, Orihiv, Huliaipole şi Vasilivka". În această ultimă localitate, trupele ruse au reuşit să blocheze mai multe coloane de autobuze şi camioane cu ajutoare umanitare, care în cele din urmă au fost trimise către alte oraşe, a mai spus Vereşciuk, care a menţionat că, potrivit datelor primăriei din Mariupol, circa 75.000 de locuitori ai oraşului au putut fi evacuaţi până acum către Zaporojie.



Oraşul-port Mariupol, care înainte de război avea o populaţie de circa jumătate de milion de locuitori, a fost una dintre cele mai greu lovite localităţi ucrainene, supusă atacurilor constante ale armatei ruse de la începutul invaziei, la 24 februarie. Acest oraş industrial, situat pe ţărmul Mării Azov, se află de săptămâni bune sub asediul trupelor ruse, iar puţinii oameni care au mai rămas aici, circa 160.000 de persoane, potrivit autorităţilor, nu au acces la apă, gaz sau încălzire.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: