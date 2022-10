Ziua când Putin a deschis porțile iadului. Explozia podului Kerci a șters și ultima reținere a lui Putin: bombardarea Kievului

Reunirea Consiliului de Securitate rus ca urmare a deteriorării puternice a podului Kerci nu a avut, prin urmare, alte lucruri asupra cărora să cadă de acord cu excepția unui atac masiv cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene.

Iar Putin avea exact omul potrivit la locul potrivit pentru a face acest lucru: noul comandant al armatei ruse, Serghei Surovikin, un militar cunoscut pentru tacticile sale brutale și, de asemenea, omul creditat cu întoarcerea sorților războiului din Siria în favoarea lui Bashar al-Assad.

Nu este mai puțin adevărat, însă, că un atac masiv cu rachete este și singurul răspuns pe care îl putea oferi regimul Putin, având în vedere că armata sa terestră nu mai este capabilă să avanseze în teren.

Ziua de 10 octombrie 2022 va fi ținută minte, prin urmare, ca ziua când Vladimir Putin a renunțat la orice urmă de reținere mai avea în a bombarda marile orașe ucrainene, peste 80 de rachete de croazieră fiind trase spre aproape 20 de orașe, inclusiv Kiev.

Cât despre alegerea țintelor, tacticienii ruși par să fi favorizat ținte folosite de populația civilă, în special din sfera infrastructurii energetice, deși sursele din teren au identificat, spre exemplu, inclusiv sediul Ministerului ucrainean al Educației, un parc și o reprezentanță Samsung.

A missile just landed next to a large civil building. A Ukrainian friend on the ground with me says it’s the headquarters of Samsung in Ukraine. pic.twitter.com/DIzsmN7y8n — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) October 10, 2022

Unele lovituri au fost însă de-a dreptul simbolice, în Kiev, spre exemplu, fiind lovit și podul Klitschko, care lega un parc cunoscut din oraș de așa-numitul "Arc al prieteniei dintre popoare" (Friendship of Nations Monument, n.r.).

Faptul că rușii nu au mai ținut cont de nimic este dovedit de asemenea și prin aceea că unele ținte alese erau situate în apropierea granițelor vestice ale Ucrainei, cum ar fi localitățile Liov și Sumi, unde unele părți ale orașului au rămas fără electricitate și apă caldă.

Regiunea Odesa nu a fost nici ea scutită de aceste atacuri, apărarea aeriană a Ucrainei reușind să doboare trei rachete rusești și cinci drone kamikaze în această zonă, potrivit cotidianului ucrainean Pravda.

Un alt aspect îngrijorător, mai ales din perspectiva Republicii Moldova, dar și al României, este că trei rachete de croazieră lansate de forțele rusești împotriva Ucrainei au traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova, acestea fiind detectate inclusiv de sistemele radar instalate pe teritoriul României.

Această mișcare poate fi interpretată inclusiv ca un avertisment cu privire la faptul că Federația Rusă nu are nevoie neapărat de forțele staționate în Transnistria pentru a lovi această țară, ea putând face acest lucru inclusiv din Marea Neagră.

Nu în ultimul rând, o rachetă rusească a căzut la 850 metri distanță de sediul ambasadei României din Kiev.

I strongly condemn RU missile strikes against civilian objectives in #Kyiv's centre &other 🇺🇦cities, in blatant violation of int'l humanitarian law, resulting in loss of human lives. Glad that the personnel of RO🇹🇩 Embassy is safe, even if one strike hit only 850m away of its HQ.— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 10, 2022