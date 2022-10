Elon Musk a discutat direct cu Putin despre condițiile Rusiei pentru pace

Într-o scrisoare trimisă abonaților Eurasia Group, Ian Bremmer a scris că CEO-ul Tesla, Elon Musk, i-a spus că Putin este „pregătit să negocieze”, dar numai dacă Crimeea rămâne rusă, dacă Ucraina va accepta o formă de neutralitate permanentă și dacă Ucraina recunoaște anexarea de către Rusia a regiunilor Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie.

Potrivit lui Bremmer, Musk a spus că Putin i-a transmis că aceste obiective vor fi îndeplinite „orice ar fi”, inclusiv potențialul unui atac nuclear dacă Ucraina ar invada Crimeea, pe care Rusia a anexat-o în 2014. Bremmer a mai declarat că Elon Musk i-a spus că „totul trebuie să fie făcut pentru a evita acest rezultat” – atacul nuclear – n.r.

Săptămâna trecută, Musk a postat în esență aceleași puncte pe Twitter, deși atunci a sugerat ca referendumurile din teritoriile anexate, considerate ilegale de către Ucraina și Occident, să fie refăcute sub supravegherea Națiunilor Unite.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022