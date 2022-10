Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe, acesta ”regretă decizia Președinției gaboneze a Consiliului de Securitate al ONU de a nu permite României și Lituaniei să ia cuvântul în cadrul reuniunii organismului ONU din 21 octombrie a.c. pe tema aspectelor umanitare din Ucraina. Decizia este cu atât mai regretabilă cu cât Misiunea Permanentă a României pe lângă Națiunile Unite fusese informată anterior că este înscrisă pe lista de vorbitori.

Intervenția României în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU ar fi contribuit la o mai bună informare a membrilor Consiliului pe teme umanitare, precum gestionarea situației celor peste 2,6 milioane de refugiați ucraineni care au intrat în România de la începutul războiului și privind sprijinul acordat exportului de cereale din Ucraina prin care se ameliorează accesul la alimente și se atenuează criza alimentară provocată de Rusia la nivel global.”

Intervenția României a fost transmisă ulterior în scris, ca document oficial al sesiunii, conform MAE. Și Lituania a protestat, spunând că Gabonul a luat decizia cu jumătate de oră înaintea începerii reuniunii.

Fostul ministru de externe lituanian Linas Antanas Linkevičius a scris, pe Twitter, că Rusia a stat în spatele deciziei Gabonului, citând presa de la Moscova. În opinia sa, Kremlinul ”face tot posibilul pentru ca ONU să devină o bătaie de joc”.

