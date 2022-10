Doi membri ai grupului ecologist, care au cumpărat bilete pentru a pătrunde în muzeul londonez, au strivit un tort de ciocolată de chipul statuii din ceară a regelui britanic, un fervent apărător al mediului înconjurător, a anunţat Just Stop Oil într-un comunicat, potrivit Agerpres.

În timpul acestei acţiuni, unul dintre activişti a repetat cuvintele rostite într-un discurs la sfârşitul anului 2019 de actualul suveran, pe atunci prinţ de Wales, în care acesta a subliniat faptul că tinerii din generaţia nepoţilor lui "cer acţiuni imediate, nu doar simple cuvinte".

"Ştiinţa este clară. Cererea este clară: opriţi noile proiecte petroliere şi gaziere. E o nimica toată ('piece of cake' în limba engleză - n.r.)", au declarat în acelaşi comunicat activiştii Eilidh McFadden, în vârstă de 20 de ani, şi Tom Johnson, în vârstă de 29 de ani.

