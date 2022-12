"Partea ucraineană nu exclude o provocare deliberată a statului terorist rus, care a calculat o astfel de rută pentru rachetele sale de croazieră pentru a provoca interceptarea lor în spaţiul aerian de deasupra teritoriului Belarus", a precizat Ministerul Apărării de la Kiev într-un comunicat, conform Agerpres.ro.



Kievul s-a declarat, de asemenea, "gata să efectueze o anchetă în Ucraina asupra incidentului produs pe 29 decembrie pe cerul de deasupra teritoriului Belarus", a adăugat ministerul, precizând că doreşte să coopereze cu "experţi" internaţionali ale căror "state nu sunt asociate cu susţinerea" Rusiei.



Mai devreme joi, Minskul l-a convocat pe ambasadorul ucrainian şi i-a transmis că doreşte "efectuarea imediată a unei anchete aprofundate asupra circumstanţelor tirului cu rachetă, pedepsirea vinovaţilor şi luarea de măsuri globale pentru a împiedica pe viitor astfel de incidente, care ar putea avea consecinţe catastrofale".

#Belarusian state media published a video of the missile wreckage, which fell today near the village of Gorbaha, Ivanovski district, Brest region. pic.twitter.com/1gk9EXknS1— NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2022