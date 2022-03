LIVE UPDATE | Război în Ucraina. Cele mai importante evenimente din ziua 17

UPDATE 12:20 - Un aerodrom militar ucrainean la sud de Kiev a fost lovit de rachete rusești. Primarul orașului Vasylkiv a spus că atacul a distrus pista și un depozit de combustibil și a provocat explozii la un depozit de muniție.

UPDATE 11:47 - Cel mai bogat om de afaceri din Rusia atrage atenția dur Kremlinului, în ceea ce privește practica lui Vladimir Putin de a confisca activele companiilor care au fugit în urma invaziei Ucrainei, spunând că un astfel de pas ar da țara înapoi cu mai bine de 100 de ani.

UPDATE 10:42 - Noi sancțiuni pentru Rusia: Companiile de tutun suspendă livrările de produse către Rusia și reduc producția. Este vorba despre brandurile Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans și Glo. Philip Morris (care deține brandurile Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS) a anunțat de asemenea reduceri ale producției din această țară, potrivit agenției de presă NEXTA.

UPDATE 10:30 - Câteva mii de locuitori din Melitopol au ieșit să protesteze pe străzile orașului, în această dimineață. Oamenii au mărșăluit spre clădirea administrației pentru a cere eliberarea primarului Ivan Fedorov, primarul care a fost răpit cu brutalitate de ocupanți, a scris NEXTA pe Twitter.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022