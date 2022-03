UPDATE 13:00 - Orașul Zaporizhzhia din centrul Ucrainei a fost pentru prima bombardat de ruși, arată oficialii administrației regionale. Oleksandr Starukh, șeful administrației regionale Zaporizhzhia, a declarat pe canalul său Telegram că gara și zona din jurul grădinii botanice au fost lovite. Nu s-au înregistrat, însă, victime, scrie CNN.

UPDATE 12:47 - Renumitul scriitor japonez Haruki Murakami va transmite un apel la pace în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia prin intermediul unui program radio special, cu durata de o oră, ce va fi difuzat săptămâna aceasta, a anunţat miercuri postul Tokyo FM, anunță Agerpres.

UPDATE 12:43 - Invadarea Ucrainei de către Rusia va afecta întreaga economie mondială, prin încetinirea creşterii economice şi majorarea inflaţiei, şi ar putea reconfigura în mod fundamental ordinea economică mondială pe termen mai lung, a avertizat Fondul Monetar Internaţional.

UPDATE 12:15 - Senatul Statelor Unite a adoptat marţi în unanimitate o rezoluţie prin care îl condamnă pe preşedintele rus Vladimir Putin drept criminal de război, o demonstraţie rară de unitate în Congresul american, profund divizat.

Rezoluţia, introdusă de senatorul republican Lindsey Graham şi susţinută de senatorii ambelor partide, încurajează Curtea Penală Internaţională de la Haga şi alte state să vizeze armata rusă în orice investigaţie a crimelor de război comise în timpul invaziei Rusiei în Ucraina.

UPDATE 11:40 - Condițiile din Mariupol, unul dintre cele mai intens bombardate orașe din Ucraina, devin insuportabile, din cauza atacurile neobosite ale forțelor ruse.

Supraviețuitorii au declarat pentru CNN că orașul a devenit un fel de „iad pe pământ”. Imaginile surprinse de drone, dar și declarațiile celor rămași în orașul port stau mărturie și arată amploarea dezastrului produs de invazia Rusiei.

UPDATE 10:16 - Agenţia de evaluare financiară Fitch a anunţat că dacă Moscova va plăti în ruble dobânzile la două obligaţiuni denominate în dolari scadente miercuri, aceasta va constitui intrarea Rusiei în incapacitate de plată pentru împrumuturile suverane.

UPDATE 10:00 - Blocul de locuințe de 12 etaje, bombardat cu o noapte înainte s-a prăbușit. Potrivit informațiilor preliminare anunțate de NEXTA, două persoane au fost rănite și 35 de persoane au fost evacuate. Salvatorii încă lucrează la fața locului.

