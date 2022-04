Rusia reia ofensiva în estul Ucrainei, pentru a lega Crimeea de Donbas. Ce forțe militare a pregătit Putin

Într-o postare pe Facebook, comandamentul ucrainean a adăugat că principalele forţe ruse se concentrează asupra preluării controlului asupra regiunilor Doneţk şi Lugansk, în întregime. Aceeaşi sursă informează că luptele continuă la Mariupol de la Marea Azov, în sudul Ucrainei, unde ruşii încearcă să ia cu asalt portul.

Anterior, Ministerul Apărării ucrainean a anunţat că trupele ruse şi-au încheiat regruparea în vederea lansării unei ofensive în estul Ucrainei, iar un oficial militar american a declarat că Rusia are în prezent în sudul şi estul Ucrainei în total 76 de grupuri tactice la nivel de batalion. Fiecare grup de acest fel este alcătuit din circa 800 de militari.

''Consolidarea grupării ofensive are loc în urma transferului de unităţi ruseşti suplimentare. Luptele cele mai intense se desfăşoară în regiunile Slobojanski şi Doneţk. Rusia se pregăteşte pentru o ofensivă în estul Ucrainei pentru a stabili un control complet asupra teritoriului regiunilor Doneţk şi Lugansk şi a asigura stabilitatea'' unui coridor terestru cu Crimeea, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării, colonelul Oleksandr Motuzianik.

El a susţinut că trupele ucrainene au recuperat de sub controlul forţelor ruse mai multe aşezări în jurul oraşului Izium din regiunea Harkov. Oraşul Izium şi zonele învecinate acestuia sunt locurile cu cea mai mare concentrare de trupe ruseşti, care vor încerca din această zonă să-şi dezvolte ofensiva în estul Ucrainei, a mai spus Oleksandr Motuzianik.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022



