Consiliul orășenesc Mariupol a anunțat marți că aproximativ 2.000 de mașini private au putut părăsi orașul, iar alte 2.000 de vehicule sunt parcate pe ruta principală de ieșire din Mariupol. Plecările au avut loc în ciuda eșecului continuu de a stabili în mod oficial coridoare sigure pentru evacuarea civililor din Mariupol, care este asediat intens de la 1 martie.

Aproximativ 2.500 de civili au murit în Mariupol, estimează oficialii ucraineni. Aproximativ 350.000 de oameni sunt blocați în oraș, oficialii avertizând că cei rămași nu au curent, apă și căldură.

Două femei care au reușit să evadeze în regiunea Zaporizhzhia, la aproximativ 140 de mile distanță (aproximativ 226 de km), au povestit în ce condiții se află Mariupol.

Lidiia, care nu și-a dat numele de familie din motive de siguranță, a declarat că a decis să părăsească Mariupol după ce bombardamentele rusești au început să lovească mai aproape de casa ei.

„Am părăsit orașul sub bombardamente. Nu este liniște în Mariupol. Astăzi am vorbit cu vecinii noștri, au spus că situația acum este și mai gravă, așa că nimeni nu știe dacă oamenii vor putea pleca astăzi de la Mariupol”, a spus tânăra de 34 de ani.

Ea a spus că a petrecut două săptămâni într-un subsol cu alte aproximativ 60 de persoane, adăugând că a plecat doar ocazional pentru a recupera obiecte din apartamentul ei.

Descriind călătoria în afara orașului, Lidiia a spus: „Ne-am oprit de mai multe ori și i-am ascuns pe copii pentru că avionul zbura foarte jos, direct deasupra noastră. Ne era teamă că vom ajunge sub foc. În orice caz, nu mai era posibil să stăm în Mariupol. Este iadul pe pământ acolo”.

