LIVE UPDATE | Război în Ucraina: Lupte dure în jurul Kievului

UPDATE 02:18 - NEXTA publică imagini cu mai multe cocktailuri molotov pregătite de locuitorii Kievului pentru a se apăra de invadatori.

UPDATE 02:18 - Ambasador Ucraina către ambasador Rusia: ”Cuvintele tale nu valorează nici cât gaura dintr-un covrig”

UA ambassador to RU ambassador: “Your words have less value than the hole in a pretzel.” pic.twitter.com/cqjuv47rHw— Chuck Ross (@ChuckRossDC) February 25, 2022

UPDATE 02:05 - Lupte dure au loc în prezent în orașul Vasylkiv, la 10 kilometri la sud de Kiev, unde rușii încearcă să parașuteze trupe spun Forțele Aeriene din Ucraina, citate de Euromaidan Press.

UPDATE 02:00 - Franţa va reloca 500 de militari în România în cadrul NATO în urma invadării Ucrainei vecine de către Rusia, a anunţat vineri seară şeful statului-major al armatelor franceze.

UPDATE 01:29 - ”Pe măsură ce Rusia continuă să atace Kievul, votul din Consiliul de Securitate a fost susținut de un număr fără precedent de țări membre. Acest lucru dovedește că lumea este cu noi, adevărul este cu noi, victoria va fi a noastră”, a declarat Volodymyr Zelenski, președintele Ucrainei.

UPDATE 01:21 - Forțele armate ale Ucrainei au doborât o aeronavă il-76 care transporta parașutiști ruși. Aeronava are o capacitate de 125 - 225 persoane. ”Aceasta este răzbunare pentru Lugansk 2014. Moarte dușmanilor!”, au declarat reprezentanții armatei ucrainene.

UPDATE 01:09 - China se abține de la votul Consiliului de Securitate ONU care condamnă invadarea Ucrainei. Unsprezece state membre au votat pentru rezoluție, trei s-au abținut (China, India și Emiratele Arabe Unite) și unul a votat împotrivă (Rusia). Deoarece Rusia deține drept de veto, rezoluția nu a fost menținută.

UPDATE 00:45 - Ucraina a cerut o finanțare de urgență, a anunțat în noaptea zile de vineri spre sâmbătă Kristalina Georgieva, managing director FMI. Informația a fost publicată de AFP.

UPDATE 00:40 - Potrivit unor informații neconfirmate oficial, Mercedes Benz vrea să suspende livrările de mașini către Rusia. Audi, General Motors, Jaguar și Land Rover s-ar putea alătura demersului.

Mercedes Benz reportedly suspending deliveries to Russia, along with Audi, General Motors & Jaguar Land Rover. Some naming BMW & Volkswagen as well. If true, this could cause Russians serious pain, although I'm sure some will still be driven in from Europe https://t.co/3jekE27MCg— Alec Luhn (@ASLuhn) February 25, 2022

UPDATE (vineri 25 februarie) 23:26 - Reuters a publicat o hartă a invaziei din Ucraina. Link la sursă AICI iar harta poate fi vizualizată mai jos.

UPDATE 23:22 - Ucraina și Rusia discută despre locul și data unor negocieri de pace, scrie Reuters, care citează purtătorul de cuvânt al președintelui Zelenski.

UPDATE (vineri 25 februarie) 23:12 - Grupul de hackeri Anonymous a spart baza de date a Ministerului Apărării din Rusia și a făcut publică baza de date. Twitter a șters postarea la scurt timp după.

UPDATE (vineri 25 februarie) 22:47 - Sirenele de alertă anti-aeriană se aud din nou la Kiev în seara zilei de vineri. Un baraj de rachete se îndreaptă spre Capitală. Mai mulți martori spun că cel puțin trei atacuri au fost auzite în ultimele 5 minute.

UPDATE (vineri 25 februarie) 22:43 - Organizația medicală de caritate, cunoscută și sub numele Medici Fără Frontiere, este adesea printre ultimele care au rămân în zonele de război, dar reprezentanții ei au anunțat pe Twitter că au fost forțați să-și oprească operațiunile din cauza escaladării conflictului, transmite BBC.

UPDATE (vineri 25 februarie) 22:25 - Noi imagini (vezi mai jos) arată circa 150 elicoptere și alte echipamente militare în partea de sud a Belarus. Acestea se află la circa 32 km de granița cu Ucraina și la 160 mile de Kiev.

Satellite imagery shows Russians preparing for a major airborne assault into Ukraine soon https://t.co/2yTns6kUiI— Neil Hauer (@NeilPHauer) February 25, 2022

UPDATE (vineri 25 februarie) 22:08 - Compania Națională de Căi Ferate din Ucraina a anunțat că va pune la dispoziția populației trenuri speciale pentru evacuări din Kiev către vestul țării.

UPDATE (vineri 25 februarie) 21:32 - Noi bombardamente au loc în capitala ucraineană Kiev, scrie BBC. Primarul orașului, fostul campion mondial la box Vitali Klitschko, spune că au fost semnalate cinci explozii în Capitală, unele fiind auzite în apropierea unei centrale electrice din nordul orașului. „Serviciile de urgență răspund. Încă încercăm să aflăm detaliile”, a spus Klitschko. „Situația de acum – fără exagerare – este amenințătoare pentru Kiev”, a adăugat el. Noaptea, a spus el, va fi „foarte grea”.

UPDATE (vineri 25 februarie) 21:26 - Primele ajutoare militare (recunoscute în mod public) au ajuns în Ucraina. Polonia a trimis un convoi de muniție în această țară, potrivit ministrului apărării, Mariusz Błaszczak.

UPDATE (vineri 25 februarie) 21:20 - Mikhail Khodorkovsky, la un moment dat cel mai bogat om din Rusia, spune că doar o revoluție l-ar înlătura pe Vladimir Putin.

UPDATE (vineri 25 februarie) 20:48 - NATO a anunțat că pentru prima dată în istorie va defășura o forță de reacţie rapidă în mod defensiv. Forța multinațonală va consta în unități terestre, navale și aeriene și va fi desfășurată în Europa de Est

UPDATE (vineri 25 februarie) 20:25 - Întrebat despre o extindere a conflictului în România sau Polonia, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat că Alianța va oferi ”suport maxim” țărilor membre și va reacționa imediat dacă oricare membru va fi atacat de Rusia.

”Nu vreau să avem o criză și mai mare în Europa, în care Rusia amenință sau atacă oricare țară din Alianță. Vom proteja fiecare centimetru de pământ NATO”, a spus el.

UPDATE (vineri 25 februarie) 19:33 - Peste 50.00 de refugiați ucraineni au părăsit țara în ultimele 48 de ore. Majoritatea au plecat în Polonia și Moldova, spune Filippo Grandi, înalt comisar ONU.

UPDATE (vineri 25 februarie) 19:09 - Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a cerut ca Rusia să fie exclusă din sistemul SWIFT. “Este corect ca UE să adopte sancțiuni masive, fără precedent și severe împotriva Rusiei. Avem nevoie de mai mult și trebuie să fie sancțiuni mai extinse, inclusiv excluderea Rusiei din sistemul SWIFT și sancțiuni individuale dure”, a scris ea pe Twitter.

Europe is freedom & democracy. This is our strength. We must stand for #Ukraine - for our values - even if this comes at a cost.



Our resolve will not be watered down by Kremlin aggression that looks back at spheres of influence instead of forward to circles of cooperation



1/3 — Roberta Metsola (@RobertaMetsola) February 25, 2022

Știrea inițială: Începerea războiului în Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat în dimineața zilei de joi, 24 februarie, o operaţiune militară în Ucraina pentru a apăra separatiştii din regiunea Donbas, situată în estul ţării. Rusia a cerut Ucrainei ”să depună armele”. Surse internaționale spun că mai multe avioane rusești sunt pe cale să atace mai multe obiective cheie din Ucraina.

Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene "să depună armele" şi a promis să contracareze orice interferenţă străină în operaţiunea rusă în Ucraina. Putin spune că din punctul său de vedere, acţiunile Rusiei reprezintă auto-apărare în faţa ameninţărilor şi a unor probleme mai mari decât cele actuale.

Volodymyr Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat că Moscova a aprobat o operațiune militară și a refuzat invitația de a avea discuții diplomatice. ”Astăzi am inițiat o conversație telefonică cu președintele Federației Ruse. Rezultatul a fost liniște”, a declarat Zelenskiy.

Joe Biden, președintele SUA, a declarat că se roagă pentru locuitorii Ucrainei ”care suferă un atac neprovocat și nejustificat din parte forțelor militare rusești”.

Vladimir Putin a indicat că responsabilitatea pentru orice vărsare de sânge va fi pe conştiinţa regimului ucrainean, iar răspunsul va fi instantaneu dacă cineva încearcă să confrunte Rusia.

Din punctul său de vedere, acţiunile Rusiei reprezintă auto-apărare în faţa ameninţărilor şi a unor probleme mai mari decât cele actuale.



Preşedintele Rusiei s-a adresat militarilor ucraineni spunându-le că părinţii şi bunicii lor nu au luptat "pentru ca voi să puteţi ajuta neo-naziştii". El a adăugat că doreşte să încerce să demilitarizeze şi să "de-nazifice" Ucraina.

