Președintele Zelensky cere ca Ucraina să fie primită în UE

Aderarea la UE este un proces îndelungat, iar una dintre condiții este ca statul candidat să nu aibă probleme legate de granițe – ceea ce e o mare problemă pentru Ucraina.

Postarea președintelui Zelensky este însă un semnal pentru direcția pro-europeană pe care vrea să o imprime țării, în timp ce președintele rus Vladimir Putin vrea să împiedice acest curs politic.

Ukraine is fighting the invader with weapons in hands, defending its freedom and European future. Discussed with @vonderleyen effective assistance to our country from 🇪🇺 in this heroic struggle. I believe that the #EU also chooses Ukraine.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022