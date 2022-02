Polonia refuză să joace play-off-ul Cupei Mondiale împotriva Rusiei

„Fără cuvinte, este timpul să acționăm”, a spus Cezary Kulesz.

El a spus că Polonia a discutat cu federațiile de fotbal cehă și suedeză pentru a prezenta o poziție comună organismului mondial de conducere FIFA.

De asemenea, finala din 2022 a Champions League nu se va mai juca în Rusia, ci în Franța, ca urmare a invaziei Ucrainei.

Astfel, Sankt Petersburg pierde șansa de a găzdui finala din acest an a celebrei competiții de fotbal.

Parisul va fi orașul care va găzdui ultima ediției a Ligii Campionilor..

Finala se va juca tot pe 28 mai, începând cu ora 21.00, pe Stade de France din Saint-Denis, în zona metropolitană a Parisului.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF