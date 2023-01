Challenger, Leopard 2 și Leclerc în Ucraina? Jens Stoltenberg: Livrarea de tancuri grele Ucrainei este posibilă

Afirmația, citată de euromaidanpress după surse Svenska Dagbladet, a fost făcută de Jens Stoltenberg în contextul apropiatei reuniuni Ramstein din data de 20 ianuarie, când aliații vor decide care sunt următorii pași care trebuie făcuți pentru a sprijini Ucraina.

Declarația vine de asemena pe fondul accelerării discuțiilor membrilor NATO cu privire la trimiterea de tancuri grele în Ucraina, unele surse vorbind despre blindatele britanice Challenger, cele germane Leopard 2 și cele franceze Leclerc, model prezent și în România.

Sky News reports that the U.K. is considering supplying Ukraine with Challenger 2 main battle tanks.



According to Sky News, the discussion on the delivery of the British-made Challenger 2 battle tanks has been taking place for a “couple of weeks.” https://t.co/hAX9LdRcx9