Afirmația, care nu lasă loc de dubii, a fost făcută de Oleksii Reznikov în cadrul unui interviu cu BBC, acesta exprimându-și de asemenea siguranța cu privire la faptul că țara sa va primi mult-doritele tancuri pe care le cere de mult timp partenerilor vestici, ba chiar și avioane de vânătoare.

"Ucraina, ca țară, precum și forțele armate ale Ucrainei, au devenit membre ale NATO. De facto, nu de jure. Pentru că avem armament (echivalent cu cel al țarilor NATO, n.r.) și știm cum să-l folosim", a arătat acesta.

Acesta a comentat de asemenea și situația din Soledar, unde mercenarii Wagner fac tot ce le stă în puteri pentru a cuceri localitatea, dar încă întâmpină rezistență din partea apărării ucrainene, situație pe care a descris-o ca fiind "foarte dificilă", dar "sub control".

Localitatea Soledar este aflată la aproximativ 15 kilometri de Bahmut și mulți analiști consideră că o capturare a acesteia ar reprezenta o lovitură strategică puternică pentru ucraineni.

Pe de altă parte, analiza prestigiosului Institut pentru Studiul Războiului arată că Soledar este încă puternic contestat, bătălii foarte puternice dându-se în continuare pe străzile orașului și printre ruine.

“#Russian forces are still far from being within striking distance of an operational encirclement of #Bakhmut,” wrote the Institute for the Study of War, as they would have to reach two key highways kilometres behind #Ukrainian lines. @AJEnglish https://t.co/gd2QgrMV1e— ISW (@TheStudyofWar) January 12, 2023