Usain Bolt ar fi pierdut milioane de dolari dintr-un fond de investiții

Autorităţile jamaicane anchetează o companie financiară care deţine fonduri investite de legenda sprintului mondial, Usain Bolt, despre care rapoartele din presă spun că ar fi pierdut milioane de dolari din cauza unei fraude extinse, scrie AFP.

Comisia pentru Servicii Financiare din Jamaica (FSC) a declarat joi că a plasat compania Stocks and Securities Limited (SSL) sub "un control sporit" în aşteptarea anchetei, conform Agerpres.ro.



Nugent Walker, impresarul lui Usain Bolt, a declarat pentru publicaţia Jamaica Gleaner, că sprinterul jamaican a investit mulţi bani la această companie în urmă cu aproximativ zece ani. "S-a descoperit că lipsesc milioane de dolari", a indicat publicaţia, în timp ce Walker a spus: "S-au făcut toţi paşii necesari pentru a se clarifica situaţia. Are conturi la această entitate de peste 10 ani. Tot portofoliul său este analizat".



De asemenea, dosarul este cercetat şi de poliţie, luându-se în considerare şi un atac cibernetic.



Usain Bolt s-a retras în 2017, după un deceniu de dominaţie necontestată în sprintul masculin.



De-a lungul carierei, a câştigat opt medalii olimpice de aur.



Fostul rege al sprintului deţine în continuare recordurile mondiale la 100 m şi 200 m.

Sursa foto: Shahjehan / Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: