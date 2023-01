Aceste exerciții sunt programate să aibă loc între 16 ianuarie și 1 februarie, iar temerile privind un atac din această direcție nu sunt complet lipsite de temei, dat fiind că Rusia a folosit deja teritoriul Belarusului pentru a ataca Kievul la începutul invaziei din data de 24 februarie 2022, conform Euronews.

Exercițiul va implica toate aeroporturile militare ale Belarusului, dar, în ciuda acestui amănunt, Aleksandr Lukașenko a declarat că exercițiile sunt defensive și că nu are niciun plan de a se alătura invaziei ruse în Ucraina.

Cu toate acestea, dat fiind faptul că Vladimir Putin însuși a vizitat Belarusul la sfârșitul lunii decembrie, alimentând temerile cu privire la o eventuală atragere a lui Alexandr Lukașenko în război, comunitatea occidentală are toate motivele de a urmări acest exercițiu militar cu îngrijorare.

Cât privește numărul de forțe ruse staționate în Belarus, deși mai multe rapoarte estimează că acestea sunt insuficiente pentru a deschide un al doilea front, în condițiile în care ucrainenii au minat puternic zona de graniță, totuși nimic nu poate fi afirmat cu certitudine, dată fiind natura imprevizibilă a deciziilor lui Vladimir Putin.

8 Russian fighters and 4 cargo aircraft arrived in Belarus.

According to our information, at least 8 fighters of the Russian Aerospace Forces arrived at the military airfield in Baranavichy from Russia today.

1/10 pic.twitter.com/FpIZWUFkN2— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) January 15, 2023