Ucraina, angajată în "ofensiva TikTok". Cum folosesc soldații Kievului cea mai populară rețea și cum îi ajută pe câmpul de luptă

Astfel, dacă filmări cu "realizările" rușilor pot fi văzute pe TikTok, de la inspecțiile în teren făcute de Evgheni Prigojin și până la filmele în care este arătată "superioritatea" tancurilor rusești în fața celor occidentale, totuși soldații Kievului au dovedit că pot face mai mult de atât.

Concret, în ciuda situațiilor extrem de dificile pe care le înfruntă zi de zi, dar și a faptului că pierderilor lor de personal nu sunt deloc mici, ucrainenii găsesc totuși timp să gândească și chiar să pună în scenă dansuri tematice virale.

Un astfel de exemplu este un dans inspirat de serialul Wednesday, popular pe Netflix, pe care combatanții ucraineni au găsit totuși timp să-l repete și execute, chiar și între două schimburi de focuri cu combatanții ruși, după cum notează El Pais.

De asemenea, notează publicația, un alt aspect notabil este numărul de urmăritori pe care îl au unii dintre cei care fac aceste materiale video.

Un astfel de exemplu este utilizatorul Slavko5904, un ofițer ucrainean dintr-o unitate de lansatoare de rachete multiple Grad, care are peste 21.000 de urmăritori și care s-a filmat lansând rachete pe ritmuri de muzică electronică.

Sunt însă superiorii soldaților aflați pe front avizați despre prezența online a celor din prima linie?

Răspunsul este afirmativ, având în vedere faptul că primul eșalon decizional al Kievului a comunicat "la foc automat" pe majoritatea rețelelor sociale importante încă din prima zi a războiului.

Mai mult, după cum notează de asemenea El Pais, una dintre cele mai importante publicații militare americane, Military Magazine, a realizat un studiu conform căruia folosirea social media de către soldații ucraineni este permisă de către decidenții de la Kiev deoarece beneficiile depășesc neajunsurile.

Concret, acest lucru înseamnă că folosirea rețelelor sociale în contextul războiului crește semnificativ moralul soldaților, ceea ce depășește, spre exemplu, riscul ca anumite filmări să fie localizate de către soldații inamici.

