Putin a dat avionul prezidențial pe trenul blindat - conflictul cu Ucraina nu-i dă încredere să zboare

Preşedintele rus Vladimir Putin, după invazia declanşată pe scară largă în Ucraina la 24 februarie trecut, a schimbat avionul prezidenţial pe un tren special blindat pentru călătoriile în ţară din raţiuni de securitate, relatează The Moscow Times, citat de Agerpres.

Acest tren a fost construit încă în anii 2014-2015, dar nu a trezit prea mult interes din partea lui Putin până în momentul în care Kremlinul a început să se pregătească de invadarea Ucrainei. Şeful statului a început să călătorească în mod regulat cu trenul blindat în a două jumătate a anului 2021, când armata rusă a început să-şi concentreze efectivele la frontiera cu Ucraina.



Dorinţa lui Putin de a folosi acest tren blindat se explică prin interesul de a păstra secrete călătoriile sale, se arată într-o anchetă a jurnaliştilor de la Centrul media independent "Dosie" (Dossier Center), zborul unei aeronave poate fi urmărit cu ajutorul a numeroase servicii de internet publice, în timp ce pentru trenuri nu există un mecanism similar.

Avem exemplul lui Elon Musk, al cărui avion privat este monitorizat.

Diferenţa dintre trenul preşedintelui rus şi un tren normal de pasageri e că acesta este blindat, orarul său este ajustat special la programul lui Putin, iar garnitura se deplasează cu viteza maximă şi fără oprire.



"După ce a început războiul în februarie-martie, Putin a început din ce în ce mai frecvent să circule cu trenul blindat, mai ales pentru a ajunge la reşedinţa sa din Valdai", afirmă un interlocutor al publicaţiei citate.



Garnitura are un vagon cu un dormitor şi un birou, un vagon pentru însoţitori şi un vagon pentru comunicaţiile speciale.



Despre existenţa acestui tren blindat se ştia demult, în 2019, premierul de atunci Dmitri Medvedev organizase o şedinţă de guvern la bordul său. La acea vreme, Putin se folosea foarte rar de el, ultima oară călătorise cu acesta în 2012.



Trei ani mai târziu, o garnitură nouă a fost pregătită pentru preşedintele rus.



Trenul lui Putin se deosebeşte de un tren de pasageri obişnuit şi prin aspectul său: are mai multe antene, iar vagoanele sunt trase de trei locomotive simultan.



Vagoanele în sine au şase axe, ceea ce indică faptul că sunt blindate. În plus, trenul poartă emblema Grand Service Express, o companie deţinută de o rudă a lui Iuri Kovalciuk, un prieten apropiat al lui Putin.



Kovalciuk este principalul acţionar al băncii "Rossia", iar structurile sale administrează palatul lui Putin de lângă Ghelendjik, pe coasta rusă a Mării Negre, celelalte reşedinţe neoficiale ale şefului statului rus, se ocupă de gestionarea finanţelor acestuia, a timpului său liber şi a iahturilor sale, conform jurnaliştilor de la Dosie.



Trenul blindat al lui Putin valorează aproximativ 1 miliard de ruble ruseşti (aproximativ 13,6 milioane de dolari la cursul de schimb al Băncii Centrale a Rusiei), conform acestora.



O cunoştinţă a preşedintelui rus, contactată de jurnaliştii de la Centrul Dosie, nu a putut confirma că trenul Grand Service Express descoperit de publicaţie ar fi trenul blindat al lui Putin. Totuşi, aceasta nu a putut să nu remarce antenele speciale de comunicaţii şi un vagon neobişnuit fără ferestre în centrul garniturii.



Dar o sursă a publicaţiei, apropiată de anturajul lui Putin, a declarat că trenul seamănă cu cel folosit de preşedintele rus, potrivit The Moscow Times.

Sursa foto: Shutterstock

