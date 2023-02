Joe Biden, vizită neașteptată la Kiev. A fost primit de Volodimir Zelenski

Joe Biden a surprins cu o vizită în Kiev, capitala Ucrainei. Președintele american s-a întâlnit cu omologul său ucrainean în ciuda faptului că oficiali ai Casei Albe au negat, în urmă cu puțin timp, că o astfel de întâlnire s-ar putea produce.

„Statele Unite conduc lumea în ce priveşte contribuţiile - fie că este vorba despre asistenţă umanitară sau despre armament pentru Ucraina - şi vom continua să ne folosim puterea de convocare pentru a aduna lumea, a impulsiona sprijinul pentru Ucraina,” a spus purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională, John Kirby..

Joe Biden, the President of the United States 🇺🇸 is in Kyiv! pic.twitter.com/pIcHYk5A1B— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) February 20, 2023