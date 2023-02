Biden, mesaj fără echivoc de la Varșovia: Sprijinul SUA pentru Ucraina este de neclintit

''Aşa cum i-am spus preşedintelui Zelenski când am vorbit la Kiev ieri, pot spune că sprijinul nostru pentru Ucraina rămâne neclintit'', a afirmat Biden.

El a subliniat că Alianţa Nord-Atlantică este mai solidă ca niciodată, cu câteva zile înaintea împlinirii unui an de la începerea invaziei militare ruse în Ucraina.

De partea sa, şeful statului polonez a apreciat că vizita preşedintelui Joe Biden la Varşovia este un semnal important al angajamentului SUA faţă de menţinerea securităţii în Europa.

''Vizita dumneavoastră este un semn important al securităţii, un semnal al responsabilităţii SUA pentru securitatea lumii şi a Europei. America poate menţine ordinea mondială'', a spus Duda în timpul întâlnirii cu liderul de la Casa Albă.

Joe Biden met with Polish President Duda, who welcomed him. pic.twitter.com/Ztj2osubr5