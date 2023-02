Zelenski: Rusia trebuie să piardă în Ucraina ca să nu mai atace teritorii pe care le-a controlat cândva în istorie

Rusia trebuie să piardă războiul în Ucraina, astfel încât să nu mai încerce să cucerească teritorii pe care le-a controlat cândva, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, când se împlineşte un an de când Rusia a declanşat o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

"Rusia trebuie să piardă în Ucraina", a reiterat Zelenski într-o declaraţie făcută prin videoconferinţă în cadrul unei reuniuni la Vilnius, capitala Lituaniei.

"Revanşismul rusesc trebuie să uite pentru totdeauna de Kiev, de Vilnius, de Chişinău şi de Varşovia, de fraţii noştri din Letonia şi Estonia, din Georgia şi din orice altă ţară care este acum ameninţată", a declarat el.

Lituania, membră a NATO şi a Uniunii Europene, a fost sub controlul Moscovei în perioada sovietică.

Ofensiva Rusiei în Ucraina se voia un 'război fulger'

Ofensiva Rusiei în Ucraina se voia un 'război fulger', dar conflictul s-a împotmolit. La un an de la declanşarea invaziei ruse, marea necunoscută rămâne întrebarea cum ar putea arăta sfârşitul războiului, notează într-o analiză France Presse, preluat de Agerpres.

Pentru moment, experţii se aşteaptă la o escaladare a conflictului.

Războiul "cu siguranţă nu arată niciun semn că ar fi pe cale să se termine", constată Jon Alterman, expert al think tank-ul american CSIS (Center for Strategic and International Studies)."Fiecare tabără are sentimentul că perioada îi este favorabilă şi că depunerea armelor ar fi o eroare", potrivit lui.

În tabăra rusească, de fapt, armata - care a înregistrat câteva succese recent în Donbas - ar putea lansa o ofensivă de amploare în primăvară. În tabăra ucraineană, voinţa de a recuceri teritoriile pierdute rămâne intactă, sprijinul SUA şi al ţărilor din Uniunea Europeană, fiind pentru moment de neclintit.

Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a asigurat foarte recent pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski de "hotărârea" sa de a "însoţi" Ucraina "spre victorie".

Citeste si: Preşedintele Joe Biden a sosit în Polonia, după vizita surpriză din...

Sursa foto: www.president.gov.ua

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: