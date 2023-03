Bărbaţii au făcut prea multe greşeli în ultimele mii de ani, a comentat monarhul în vârstă de 55 de ani de la Bratislava, în timpul unei vizite de stat în Slovacia, alături de soţia sa, regina Máxima.

În timp ce vorbea cu un grup de tineri despre egalitatea de gen, el le-a îndemnat pe femei să-şi folosească propriile talente şi să nu încerce să-i "copieze" pe bărbaţi, conform agenţiei de presă ANP, citată de DPA. Comunitatea modernă are nevoie de toate talentele unice, de diversitate şi de putere pentru a înflori, conform regelui olandez.

La el acasă, regele Willem-Alexander este înconjurat doar de femei: soţia lui, Máxima, 51 de ani şi fiicele Amalia, 19 ani, Alexia, 17 ani şi Ariane, 15 ani, aminteşte DPA.

De asemenea, în timpul vizitei, regina Máxima le-a încurajat pe tinerele slovace pe care le-a întâlnit să aibă încredere în ele.

