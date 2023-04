Stoltenberg: NATO va sprijini Moldova. Susținem partenerii aflați sub amenințarea Rusiei

NATO este într-un program de parteneriat cu Republica Moldova şi încearcă în mod constant să facă mai mult în acest cadru, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care s-a pronunţat şi pentru creşterea bugetului care finanţează activităţi de sprijin pentru acest stat.

"Aliaţii NATO au transmis clar că vom intensifica sprijinul pentru partenerii care sunt sub ameninţarea Moscovei (...) şi printre ei se află şi Moldova. De aceea, salut faptul că aliaţii furnizează sprijin Moldovei în diferite moduri. Eu de asemenea m-am întâlnit cu preşedinta Moldovei (Maia Sandu - n.r.) şi am transmis acelaşi mesaj că aliaţii sunt gata să facă mai mult", a spus Stoltenberg în cadrul conferinţei de presă premergătoare reuniunii miniştrilor de externe din statele Alianţei, care are loc marţi şi miercuri la Bruxelles.

"Suntem într-un program de parteneriat cu Moldova şi în mod constant încercăm să vedem cum putem face mai mult în cadrul acelui parteneriat", a spus secretarul general al NATO, care a vorbit şi despre un acord în cadrul NATO pentru creşterea bugetului "pentru a putea finanţa mai multe activităţi de sprijin pentru un partener ca Moldova".

El a salutat şi faptul că state aliate oferă sprijin economic şi financiar Republicii Moldova în diferite moduri.

"Toate aceste lucruri contează pentru că trebuie să respectăm suveranitatea şi integritatea teritorială a Moldovei şi vedem că sunt într-o poziţie expusă din cauza războiului din Ucraina şi din cauza prezenţei trupelor ruse în Transnistria (...)", a mai spus Jens Stoltenberg.

Iohannis: Sprijinul pentru Moldova ca continua

La rândul său, preşedintele Klaus Iohannis a declara că sprijinul pentru Republica Moldova va continua, cu atât mai mult cu cât această ţară este supusă unor presiuni hibride sistematice, inclusiv unor tentative de subminare a ordinii constituţionale.

"Am transmis doamnei preşedinte Sandu un mesaj clar: vom continua să fim ferm şi neabătut alături de Chişinău! Cu atât mai mult cu cât Republica Moldova este supusă unor presiuni hibride sistematice, inclusiv unor tentative de subminare a ordinii constituţionale. Cu toate provocările, preşedintele Maia Sandu, Guvernul şi Parlamentul de la Chişinău au acţionat responsabil, eficient şi hotărât. Au făcut eforturi substanţiale pentru a desprinde Republica Moldova de zona inconfortabilă de dependenţă permanentă în care a fost mult timp captivă", a afirmat şeful statului, la Palatul Cotroceni, după întrevederea cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, şi cancelarul german, Olaf Scholz.

Potrivit lui Iohannis, Republica Moldova a întreprins demersuri considerabile pentru a face reformă, pentru a combate corupţia şi a întări Justiţia, cu scopul de a avansa în procesul de integrare europeană.

Şeful statului a indicat că tema integrării europene a Republicii Moldova, singura opţiune capabilă să asigure un viitor democratic, prosper şi stabil pentru cetăţenii săi, a fost abordată cu prioritate.

El a adăugat că autorităţile de la Chişinău trebuie să gestioneze, printre altele, consecinţele războiului, creşterea preţurilor şi nevoia de asigurare a resurselor energetice pentru următorul sezon.

"Acestea sunt teme pe care le abordăm cu prioritate şi la nivelul Uniunii Europene. Republica Moldova se află în prima linie, confruntată cu consecinţele războiului de la graniţa sa şi cu acţiuni de destabilizare extrem de virulente ale Rusiei, toate puternic resimţite de cetăţeni. România va fi mereu alături de Republica Moldova şi suntem uniţi la nivelul Uniunii Europene în a-i acorda tot sprijinul necesar, inclusiv pentru întărirea rezilienţei sale şi pentru protejarea sa în faţa acţiunilor destabilizatoare. Mărturie stau concluziile angajante adoptate chiar la ultimul Consiliu European. Acestea reafirmă nivelul ridicat de conştientizare la nivelul liderilor europeni a riscurilor şi a necesităţii unei acţiuni hotărâte", a declarat preşedintele Iohannis.

Citeste si: Rusia va instala arme nucleare tactice aproape de granița Belarus cu țările NATO

Şeful statului a menţionat şi demersurile Uniunii Europene pentru înfiinţarea unei misiuni civile a Politicii de securitate şi apărare comună în Republica Moldova şi pentru continuarea sprijinului oferit Chişinăului prin Facilitatea Europeană pentru Pace.

"Republica Moldova nu este singură, iar această reuniune trilaterală de astăzi demonstrează în mod clar acest fapt. Republica Moldova se poate baza pe prieteni sinceri, care i-au fost şi îi sunt mereu alături şi care acţionează hotărât în sprijinul său!", a completat Klaus Iohannis.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: