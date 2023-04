Din 20 aprilie, Turcia va primi gaze din zăcământul Sakarya din Marea Neagră. Data a fost aproape impusă de președintele Erdogan, dat fiind că mai sunt doar câteva săptămâni până la alegeri. Pe de altă parte, consecințele demarării acestor livrări de gaze sunt importante nu doar pentru Turcia, ci și pentru România.

Este probabil ce mai ambițios proiect energetic al regimului Erdogan, scrie Financial Times. Liderul turc le-a promis alegătorilor reducerea facturilor la gaze, înaintea unor alegeri prezidențiale în care are emoții privind rezultatul. Așa că un anunț privind scăderi ale facturilor ar putea fi făcut tot pe 20 aprilie, odată ce primele molecule de gaz iajung în rețea.

Turcii au făcut în 3 ani ceva ce nouă ne-a luat 27

Cum la ora actuală țara este dependentă aproape 100% de importurile de gaz – în principal din Rusia, dar și din Iran şi Azerbaidjan – singura soluție pentru a reduce prețul ar fi ca Turcia să aibă o producție proprie semnificativă. De aceea Erdogan a accelerat începerea livrărilor din Marea Neagră înainte de alegeri, la mai puțin de 3 ani de la descoperirea zăcământului, în august 2020. Ca termen de comparație, zăcământul Ana din Marea Neagră a fost descoperit în 1995, iar primele gaze au fost livrate în România de BSOG în iunie 2022.

Turcia afirmă că zăcământul Sakarya ar conţine aproximativ 710 miliarde metri cubi de gaze naturale. Extracția ar urma să atingă în 2026 un maxim de 40 de miliarde de metri cubi pe an – ceea ce ar acoperi mai mult de două treimi din necesarul țării. În ciuda dificultăților operaționale, ministrul turc al energiei a afirmat, conform Bloomberg, că prețul va fi mai mic decât cel al gazului de import.



De ce este important pentru România

Planul Turciei nu este doar să folosească intern gazele din Marea Neagră, ci și să exporte, mai ales că suferă de un uriaș deficit de cont curent. Cum există gazoducte care să lege țara de România, am avea astfel încă o opțiune – până recent nu puteam importa decât gaze rusești, iar de anul acesta putem importa și gaze azere, odată cu deschiderea interconectorului Grecia-Bulgaria.

Chiar dacă nu am importa gaze turcești, am putea avea acces la un volum mai mare de gaze azere, poate și la un preț mai avantajos, dat fiind că s-ar reduce cererea. Sau, în ultimă instanță, chiar și la gaze rusești, în condițiile în care Rusia are tot mai multă nevoie de bani și nu are unde să-și exporte toată producția de gaze naturale.

Turcia și-ar putea reduce dependența de ruși

De asemenea, Ankara ar putea deveni mai puțin dependentă de Kremlin și și-ar putea îmbunătăți poziția de negociere, mai ales că a devenit principalul client european de gaze al rușilor. Pe de altă parte, dacă extracția din zăcământul Sakarya ar atinge nivelurile preconizate, importurile din Rusia (20-25 de miliarde de metri cubi pe an) ar putea fi ușor substituite.

Sursa: Ministerul Energiei și Resurselor Naturale din Turcia

În 2021, turcii au făcut greșeala să ceară ca prețul gazelor rusești să nu mai fie legat de cel al petrolului, cum era inițial, ci de TTF – ca urmare, în 2022 el a explodat. Acum, însă, Ankara este în poziția de a-și impune condițiile. Contractele cu Gazprom expiră în 2025 iar Erdogan a cerut, în ultima perioadă, discount-uri masive. Încercând să profite de faptul că Rusia nu mai are clienți pentru gazele sale, președintele turc a solicitat o reducere a prețului de 25% și o amânare a plăților până în 2024.

În martie, Ankara a respins și planul lui Putin de a crea în Turcia un hub de gaze, care ar fi putut fi utilizat pentru mascarea exporturilor rusești către state UE. Hubul era văzut de Moscova ca o soluție pentru a găsi cumpărători pentru gazele sale naturale, în principal cele care ajungeau până anul trecut în Europa Occidentală prin Nord Stream.

Sursa foto: Facebook / Türkiye Petrolleri A.O.

