Moscova nu se dezminte. Noi atacuri rusești cu rachete asupra mai multor orașe ucrainene

Atacurile au loc în contextul în care se aşteaptă ca forţele ucrainene să lanseze o contraofensivă cu echipamentul militar nou, inclusiv tancuri, primit de la aliaţii săi occidentali, după ce forţele ruse au avansat puţin în ofensiva de iarnă.

În oraşul Uman din centrul ţării trei persoane au fost ucise şi opt rănite după ce o rachetă a lovit un bloc de locuinţe provocând un incendiu, a declarat Igor Tabureţ, şeful administraţiei militare din zonă.

Tonight in Uman', in the heart of Ukraine, Russians shelled another residential building while people were sleeping. Nine were killed, including a preschooler, and 15 were wounded.



The same night, in another city, Dnipro, a young woman and a 3-year-old child were killed in… pic.twitter.com/G5Ttjtuys9— Igor Lachenkov (@igorlachenkov) April 28, 2023