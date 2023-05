Polonia a început antrenarea piloților ucraineni pe F-16

Polonia a început antrenarea piloţilor ucraineni pe avioane de luptă americane F-16, iar mai multe ţări din Uniunea Europeană sunt gata să furnizeze Ucrainei avioane, a anunţat marţi şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, potrivit France Presse.

'Sunt bucuros că, în sfârşit, formarea piloţilor pentru F-16 a început în mai multe ţări, în Polonia, de exemplu. Va lua ceva timp, dar cu cât mai devreme, cu atât mai bine', a afirmat Borrell în debutul unei reuniuni a miniştrilor apărării din UE la Bruxelles, consacrată sprijinului militar pentru Ucraina, conform Agerpres.ro.



'Am obţinut undă verde din partea Washingtonului pentru antrenamentele pe F-16 şi lucrăm la un calendar concret pentru a începe instruirea. Este important să facem aceasta cât mai curând posibil', a explicat titulara Ministerului Apărării din Ţările de Jos, Kajsa Ollongren.



'Mai întâi începem antrenamentele. Furnizarea aparatelor va fi etapa următoare', a afirmat Ollongren, subliniind un 'efort comun cu Danemarca, Belgia, Regatul Unit şi alţi aliaţi'.



Kajsa Ollongren nu a menţionat Polonia, dar omologul său danez, Troels Lund Poulsen, a declarat că s-a discutat şi cu Varşovia despre coaliţia privind furnizarea de F-16 Ucrainei.



Cu toate acestea, furnizarea de avioane Kievului se anunţă un proces complicat. 'Marea Britanie nu are F-16', a recunoscut ministrul olandez. Nici Franţa şi nici Germania. 'Contribuţia noastră nu este pertinentă pur şi simplu pentru că nu avem F-16 şi nu putem antrena piloţi', a explicat ministrul german Boris Pistorius.



Suedia, Letonia şi Estonia au anunţat de asemenea că nu dispun de F-16.



Avioanele ar putea fi furnizate Kievului de alte ţări din UE, care nu au făcut încă niciun anunţ, sau de SUA. Ele vor 'permite Ucrainei să-şi consolideze apărarea aeriană', a insistat ministrul suedez Pal Jonson.



Miniştrii urmau să discute marţi despre furnizarea de muniţii şi alte armamente. 'Trebuie să furnizăm Ucrainei toate armele de care ea are nevoie', a subliniat ministrul eston Hanno Pevkur.



'Vom livra', a asigurat Josep Borrell, anunţând 'date concrete' privind furnizarea de muniţii la finalul reuniunii.



'Statele membre ne-au prezentat facturi în valoare de 10 miliarde de euro, ceea ce depăşeşte cu mult aşteptările' pentru armele livrate Ucrainei de la începutul războiului declanşat de Rusia, a anunţat el.



Rambursările de ordinul a 40% din valoare sunt efectuate prin Facilitatea Europeană pentru Pace (EPF), o 'puşculiţă' constituită şi finanţată din contribuţiile statelor membre în afara bugetului UE, gestionată de Comisie.



Dotată iniţial cu 5,7 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, EPF a deblocat deja 3,6 miliarde de euro pentru livrările către Ucraina.



Ungaria refuză deblocarea unei noi tranşe de 500 milioane de euro, a confirmat Josep Borrell, adăugând că este 'sigur' că aceasta va fi în cele din urmă deblocată.



Furnizarea de avioane de luptă occidentale F-16 către Ucraina nu va schimba semnificativ situaţia de pe câmpul de luptă, a reacţionat, marţi, la Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE.



'La fel ca restul armelor livrate Ucrainei de Occident, aceasta nu va schimba radical situaţia de pe linia frontului', a afirmat Peskov într-o conferinţă de presă, adăugând că, totuşi, furnizarea de F-16 Kievului este un pas care generează 'riscuri evidente'.



'Este evident că spirala în creştere de livrări de arme şi echipamente de război din ce în ce mai sofisticate continuă. Se pare că au luat decizia de a adăuga şi avioane la asta', a spus purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, care susţine că, cu fiecare cerc al spiralei, 'ne lovim de aceeaşi situaţie: ţările occidentale se implică din ce în ce mai mult în acest conflict'.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să prognozeze un calendar pentru livrarea avioanelor către Kiev, spunând că 'nu este de competenţa noastră să comentăm acest lucru'.



La summitul G7 de la Hiroshima, desfăşurat în weekend, preşedintele SUA, Joe Biden, şi-a anunţat disponibilitatea aliaţilor de a începe pregătirea piloţilor ucraineni pentru a opera pe avioane F-16 şi nu a exclus posibilitatea de a furniza astfel de aparate Ucrainei în viitor.



Aşadar, SUA s-au alăturat aşa-numitei coaliţii F-16 promovate de Ucraina, la care au aderat deja, printre alţii, Marea Britanie, Ţările de Jos şi Franţa, notează EFE.

Sursa foto: DVIDS / Shutterstock.com

