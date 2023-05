Avionul, care avea la bord 194 de persoane, decolase cu circa o oră înainte de pe insula Jeju, când uşa s-a deschis brusc, la ora 12.45, au indicat oficiali ai aeroportului.

Niciunul dintre cei aflaţi la bord nu a căzut şi nimeni nu a fost rănit, dar nouă pasageri au intrat în panică şi au manifestat dificultăţi de respiraţie, fiind transportaţi la spital, însă starea lor nu este gravă.

Poliţia sud-coreeană a reţinut pentru interogare un pasager în vârstă de circa 30 de ani, bănuit că a încercat să forţeze uşa în timp ce avionul se pregătea de aterizare. Nu este clar ce motiv ar fi avut gestul său.

Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc