Compania a declarat că acest serviciu va fi implementat până la sfârșitul anului în orașul estonian de proveniență, Talin, ajutându-se în acest sens de roboții companiei Starship, care sunt de dimensiunea unei mici valize, conform cnbc.

Compania Starhsip, care este localizată în San Francisco, SUA, și care a fost cofondată de câțiva dintre fondatorii Skype, operează deja o astfel de flotă de roboți autonomi în țara de origine.

"Suntem concentrați pe oferirea soluții bine ajustate care să facă transportul local cât mai sustenabil cu putință", a declarat Markus Villig, CEO-ul companiei, conform aceleiași surse.

Don't be surprised if a robot delivers your next Bolt Food order! Bolt’s partnered with @StarshipRobots, the world leader in autonomous delivery vehicles, to transform food and grocery delivery.



Check out our recent article for more information. 👇https://t.co/UgKWLWMXFj