Atacatorul lui Donald Trump a fost ucis

UPDATE - 3.34 Trăgătorul care a tras în direcția fostului președinte american s-ar fi aflat pe un acoperiș, în afara ariei protejate de Serviciile Secrete. Informația a fost prezentată, în niște declarații pentru CNN, de același Richard Goldinger, procurorul din Butler County, pe raza căruia era organizat evenimentul politic.

----

Știrea inițială

Cel care l-a luat la țintă pe fostul președinte republican Donald Trump ar fi fost ucis, conform informațiilor apărute pe rețeaua socială X (fosta Twitter). Nu este clar în ce context a fost neutralizată persoana care a tras, dar ea nu ar fi singura victimă.

Butler county district attorney Richard Goldinger tells me Trump was grazed by gunfire but is safe. An audience member was killed and the shooter is dead. Another person is in serious condition, the prosecutor said.