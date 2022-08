Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu contractul de salubrizare cu ROSAL GRUP.

Comunicatul DNA:

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 150/VIII/3 din 21 februarie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ, primar al Sectorului 3 din municipiul București, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave, a unei infracțiuni de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave și a infracțiunii de complicitate la fals intelectual;

OCTAVIAN GHEȚU, director executiv la Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave, a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual;

GEORGE-ALEXANDRU MANCIU, la data faptelor exercita, cu titlu temporar, funcția de director executiv al Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Sector 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave;

IRINA-GINA SOROCEANU, director executiv la Direcția Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave;

FLORENTINA PENCEA, la data faptelor exercita, cu titlu temporar, funcția de director executiv al Direcției juridice din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave;

ELENA PETRESCU, la data faptelor consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 3 și viceprimar al Primăriei Sector 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual;

MIHĂIȚĂ MARIUS, la data faptelor secretar al Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două participații improprii la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave;

MIRELA CHETREANU, auditor public extern în cadrul Curții de Conturi a României-Camera de Conturi București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual;

Persoană fizică, reprezentant al S.C. ROSAL GRUP S.A, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave;

și S.C. ROSAL GRUP S.A., sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave.

Faptele reținute ar fi fost constatate în contextul în care, în perioada anilor 2013-2018, în Sectorul 3 din municipiul București, s-au încheiat mai multe acte adiționale la un contract de salubrizare cu S.C. ROSAL GRUP S.A., prin care, fie s-a prelungit contractul, fie s-a mărit valoarea acestuia.

Cu alte cuvinte, în contextul menționat, în loc să fie organizate licitații publice, contractul de salubritate încheiat în anul 1999 ar fi fost prelungit succesiv cu S.C. ROSAL GRUP S.A., prin acte adiționale care ar fi determinat inclusiv creșterea tarifelor de salubrizare.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În realizarea atribuțiilor de serviciu, inculpatul Robert Sorin Negoiță ar fi aprobat, întocmit și semnat o serie de acte (Raport de specialitate, Notă de fundamentare, Expunere de motive), iar la 20 noiembrie 2013, pe baza actelor, ar fi prezentat membrilor Consiliului Local al Sectorului 3 spre a fi votat un act adițional la contractul de salubritate.

În concret, prin actul adițional respectiv, consilierilor locali li s-a promis că se va implementa de către operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. un „sistem de containere îngropate” pe raza Sectorului 3 (un total de 449 containere îngropate), costurile fiind suportate de operatorul de salubritate.

În realitate, sub pretextul implementării Programului de dezvoltare a sistemului de gestionare integrată a deșeurilor municipale de pe raza administrativă a Sectorului 3, inculpatul Robert Sorin Negoiță, beneficiind de ajutorul celorlalți funcționari publici, ar fi determinat obținerea votării, de către Consiliul local al Sectorului 3 a unui act adițional care, printre alte amendamente, viza și prelungirea nelegală a contractului de salubritate cu încă 10 ani.

Actul adițional prin care se prelungea nelegal termenul contractual cu operatorul de salubritate ar fi fost ulterior semnat de inculpatul Robert Sorin Negoiță.

În plus, la 15 mai 2014, inculpatul Robert Sorin Negoiță ar fi încheiat și semnat în mod nelegal, un alt act adițional, fără a-l supune aprobării Consiliului local, prin care s-ar fi crescut frecvențele de realizare a activităților de curățenie a căilor publice cu influență asupra creșterii costurilor operatorului de salubritate Rosal Grup S.A.

Modalitatea de prelungire a contractului inițial de salubrizare printr-o serie de acte adiționale a făcut obiectul unor controale din partea Curții de Conturi, Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Consiliului Concurenței.

Aceste controale au constatat încălcări ale dispozițiilor legale, iar ca urmare, autorității contractante (UAT Sector 3) i s-a comunicat obligația de a nu mai prelungi contractul inițial încheiat în 1999 peste termenul de valabilitate de 5 ani stipulat în contract și i s-a recomandat să dispună reorganizarea serviciilor de salubrizare conform noilor prevederi și să atribuie noul contract conform O.U.G. nr. 34/2006, prin licitație.

Încălcările constatate de Curtea de Conturi ca urmare a controlului efectuat la Primăria Sectorului 3 au fost validate de Instanța de contencios administrativ, în cursul anului 2017. Față de această sentință, primarul Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță a declarat recurs, dar ulterior a renunțat la judecarea recursului.

Pentru a acoperi retroactiv nelegalitățile prelungirii contractului inițial, funcționarii Primăriei Sector 3 ar fi inițiat un demers juridic prin care, în cursul anului 2018, actele adiționale s-ar fi aprobat retroactiv de către Consiliul local.

Ulterior, ar fi fost întocmit un referat, semnat de viceprimarul Elena Petrescu, pe baza unei delegări nelegale făcute de primar, prin care practic s-au șters o parte din obligațiile de plată pe care ROSAL GRUP S.A. le avea către Primăria Sectorului 3.

Acțiunea funcționarilor din primărie ar fi fost validată de auditorul public extern, inculpata Mirela Chetreanu, în Raportul de follow-up din data de 11.10.2019, care ar fi constatat că măsura recuperării prejudiciului a fost dusă la îndeplinire în totalitate, deși aspectele constatate de Curtea de Conturi nu fuseseră remediate.

Prin faptele descrise, la care au contribuit, sub forma complicității, și persoanele menționate din conducerea Primăriei Sectorului 3, s-ar fi creat un prejudiciu total de 578.446.818 lei în dauna Sectorului 3 și un folos necuvenit pentru SC Rosal Grup S.A.

Consiliul Local al Sectorului 3 s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma menționată anterior.

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților, inclusiv asupra sumelor de bani existente și viitoare în conturile bancare.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

Sursa foto: Agerpres Foto

