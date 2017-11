Le folosim si consultam in mod constant, ne bazam pe ele pentru programarea intalnirilor, sedintelor, termenelor limita si concediilor, le agatam in casa si la birou si ne organizam intreaga viata cu ajutorul lor. Dar v-ati intrebat vreodata care este drumul pe care il parcurg ele inainte sa ajunga in mainile noastre?

Companiile incep sa conceapa si sa lucreze la calendarele personalizate inca de pe la jumatatea anului, astfel incat in luna decembrie sa fie gata. Ele reprezinta cel mai potrivit cadou in preajma finalului de an, deoarece nu sunt doar un instrument extrem de util, cat si un gest care arata grija pentru clienti si parteneri si atentia la detalii.

Acest tip de material promotional este mult mai usor de incorporat in vietile noastre zilnice: oamenii consulta calendarul cel putin o data pe zi, motiv pentru care calendarele personalizate reprezinta un instrument de marketing foarte eficient, 365 de zile pe an. Datorita naturii acestora si versatilitatii, ele pot fi concepute pentru orice fel de mediu si scop de utilizare: de la calendare de perete format A3 la calendare de birou triptice la calendare de buzunar care pot servi in acelasi timp functia de carti de vizita! Un mare avantaj al calendarelor personalizate este faptul ca ele sunt percepute ca si cadouri, desi initial sunt concepute ca materiale promotionale. Timp de un an de zile, acestea vor functiona extrem de eficient: un logo vizibil sau datele de contact vor fi la indemana beneficiarului calendarului personalizat, astfel incat se asigura publicitate si expunere. Atunci cand ele devin inutile, adica un an mai tarziu, se creeaza o noua oportunitate de a oferi altul, intarind legatura si consolidand-o de-a lungul timpului., ducand la un parteneriat mai trainic. Mai mult, valoarea perceputa este mai mare decat in cazul unui pliant, care adesea nu-si gaseste un loc permanent in vietile noastre.

Calendarele de perete format A3 si A4 sunt o metoda excelenta de a va exprima personalitea si creativitatea: spatiul generos este numai bun pentru fotografii originale, citate motivationale sau poze si informatii despre compania sau produsele dumneavoastra. Fiind expuse pe un perete, ele vor fi vizibile nu doar celui care le primeste, cat si vizitatorilor. Acest tip de calendar nu este util doar pentru organizarea timpului, ci poate servi si pentru personalizarea unui perete. N-am merge atat de departe incat sa-l asemanam unei opere de arta, dar cu siguranta poate servi un rol similar! O firma de constructii poate alege imagini cu materiale si cladiri interesante, o firma de aparatura poate opta pentru afisarea produselor celor mai importante sau bine vandute, s.a.m.d. Fotografiile de calitate si incadrarea corespunzatoare in calendarul personalizat ii maresc eficienta si il pot face mult mai atragator!

Calendarele personalizate de birou simple sau triptice sunt mai putin vizibile, insa asta nu le face mai putin eficiente. Consultarea zilnica va crea o legatura intre cel care le utilizeaza si brandul afisat, care ii va deveni foarte familiar de-a lungul timpului. Acest lucru nu inseamna doar o recunoastere mai usoara, ci si credibilitate si conectare.

Calendarele de buzunar sau cele tip semn de carte sunt la fel de interesante, deoarece in ciuda dimensiunilor reduse, tot isi ating scopul. Orice om care citeste se poate bucura de un calendar tip semn de carte care nu are doar functia principala de a ajuta la organizarea timpului, ci si de a separa paginile citite de cele necitite si de a face publicitate unui brand sau de a afisa o imagine placuta cu un peisaj, o arhitectura exceptionala, sau chiar animalute simpatice. Toate aceste functii impletite lasa o impresie finala placuta. Calendarul de buzunar este mai redus ca dimensiuni dar asta nu inseamna ca trebuie subestimat: el poate functiona ca o carte de vizita, ceea ce inseamna un dublu rol mare pentru un material promotional atat de mic.

Insa personalizarea nu se rezuma doar la format si dimensiuni, ci si la material. Puteti opta pentru orice de la hartie lucioasa la carton dublu cretat mat, si puteti alege (in functie de model) pentru printare pe una sau ambele fete; calendarele personalizate pot fi legate cu spira colorata si pot fi prevazute cu agatatoare de perete si, de asemenea, pot avea colturi rotunjite si pot fi plastifiate. Practic, va puteti alege dintr-o gama larga de modele, dimensiuni si finisaje, va puteti lasa amprenta cat mai puternic asupra acestui material promotional, astfel incat acesta din urma sa reflecte perfect valorile si personalitatea brandului asociat.

Asadar, nu ezitati sa alegeti cadouri personalizate pentru angajati, parteneri si clienti. Acestia vor putea sa se bucure de functionalitatea acestora si, in acelasi timp, vor putea aprecia valoarea lor estetica. De la calendare personalizate la pixuri si agende, toate sunt atat utile cat si frumoase si vor lasa o impresie puternic pozitiva in mintea colaboratorilor. Lunile de toamna sunt tocmai potrivite pentru demararea actiunilor in acest sens, deoarece va ramane suficient timp pana la finalul de an pentru crearea de cadouri personalizate care sa reflecte stilul brandului sau companiei si care sa aduca bucurie celor care le primesc. Valoarea lor perceputa cu siguranta va fi mult mai mare decat cea reala (in bani). Iar functia de marketing permanent este un bonus pentru care platiti mult mai putin decat face el, de fapt.

Fiti cu un pas inainte si nu lasati finalul de an sa va ia pe nepregatite! Calendarele bune si cadourile personalizate se pregatesc mai bine in tihna, cu rabdare si atentie la detalii, cu timp suficient pentru idei si dezvoltare.