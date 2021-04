(P) Ce se poartă acum: tricouri cu mânecă lungă pentru bărbați

Tricourile cu mânecă lungă, cunoscute sub denumirea mai populară drept „bluze”, sunt o piesă vestimentară ce nu poate lipsi din dulapul tău.

Se găsesc, la momentul actual, foarte multe modele pe piaţă, care se adaptează perfect pentru toate anotimpurile. Există variante cu un material mai plin, ideale pentru vremea rea din timpul iernii, dar şi variante mai subţiri, potrivite chiar şi pentru o noapte răcoroasă de vară, făcându-le astfel indispensabile.

În general, variaţia este mereu bine venită, întrucât ne asigură oportunitatea de a alege ceva exact pe gustul nostru, dar excesul, însă, nu este niciodată ceva de dorit. Poate deveni copleşitor şi te poate face să pierzi din vedere anumite posibilităţi sau aspecte importante în privinţa a ce este de preferat pentru a-ţi pune corpul în evidenţă, într-un mod pozitiv.

Dacă vrei să îţi reînnoieşti garderoba şi cauţi un magazin care să nu te copleşescă, dar să îţi ofere tot ce ai nevoie, vizitează site-ul Bolf, pentru o gama largă de produse diferite şi calitative. Poți descoperi modele surprinzătoare, totuși fiecare dintre piese au în comun câteva lucruri: calitate. design modern, croieli care te prind.

Iată câteva modele de bluze pe care le-ai putea găsi şi acolo.

Tricouri cu mânecă lungă pentru bărbaţi şi ce să alegi

Cambrate (mulate pe corp) sau largi

Bluzele strâmte pe corp pot fi o alegere ideală pentru zilele în care ai nevoie de un plus de căldură, întrucât sunt foarte utile atunci când ai nevoie să porţi ceva lejer pe sub alte haine (precum cămăşi sau hanorace) şi nu numai. Dacă eşti o persoană foarte fit, care doreşte să îşi pună muşchii în evidenţă, aceste bluze sunt aliatele tale. Alege un material respirabil pentru un plus de confort.

Bluzele largi, în schimb, sunt perfecte pentru persoanele care încearcă să îşi ascundă corpul sau să mai adauge puţin volum. Dacă scopul tău este să ascunzi volumul însă, optează pentru o variantă de mijloc – nu tocmai mulată, dar nici atât de largă încât să pierzi orice contur.

Diferite tipuri de decolteu

Decolteul se referă la forma pe care o are bluza ta la baza gâtului, în partea din faţă. Cea mai comună este cea rotundă, în formă de „U”. Se poate potrivi marii majorităţi, însă te ajută în special dacă doreşti să nu adaugi un efect de alungire a feţei. Bluzele cu decolteu în „V”, în schimb, sunt ideale pentru persoanele cu o faţă ovală, uşor ascuţită şi o linie a maxilarului bine definită, întrucât îţi va accentua trăsăturile. De asemenea, poate arăta foarte bine peste o cămaşă.

Cu sau fără imprimeuri şi detalii

Imprimeurile pot fi simple (cum ar fi un model în dungi, carouri sau de camuflaj), sau inedite (mesaje amuzante, motivaţionale, imagini, simboluri, etc.). Într-un fel sau altul, acestea vor atrage, inevitabil, atenţia asupra ta. Prin urmare, este recomandat să acorzi puţină atenţie locului unde sunt amplasate acestea, dacă vrei să distragi atenţia de la o anumită zonă sau sa o concentrezi pe alta. O bluză cu imprimeu, însă, nu este atât de versatilă ca una clasică.

Detaliile întâlnite cel mai adesea pe bluzele pentru bărbaţi sunt nasturii (strict decorativi sau nu) şi fermoarele.

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: