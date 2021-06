Săptămâna restaurantelor în București. Teoretic, reduceri până la 70%

Pe 3 Iunie începe Bucharest Restaurant Week, un eveniment menit să celebreze lumea localurilor din Capitală. Astfel, Bucureștiul se alătură marilor oraș ale lumii precum New York, Londra sau Paris, unde anual se desfășoară astfel de festivaluri.

După un an în care pandemia de Covid-19 a lovit puternic industria HoReCa, existența multora dintre restaurante a fost pusă sub semnul întrebării. Pentru a veni în ajutorul lor, Restograf dă startul acestui eveniment menit să ne aducă pe toți mai aproape de ceea ce ne place să numim normalitate.

Timp de două săptămâni, între 3 - 17 iunie, Bucharest Restaurant Week adună la un loc cele mai bune restaurante, baruri și cafenele din Capitală – de la micile localuri de cartier, la restaurante elegante – care vor oferi discount-uri de până la 70% la preparatele selectate, celor care doresc să le viziteze (cu rezervare prin Restograf) sau să comande mâncare (prin tazz by eMag).

”Scopul este de a veni în sprijinul restaurantelor, înscrierea este gratuită și nu se percepe niciun alt comision sau taxă din vânzări: zero taxă de înscriere, zero comision la rezervări, zero comision la livrări, zero comision din vânzări. Restaurantele participante și preparatele pe care le propun pot fi accesate pe site-ul bucharestrestaurantweek.ro, iar clienții pot alege dacă să ia masa în oraș, sau să comande acasă”, se menționează într-un comunicat de presă.

În plus, toți cei care participă la Bucharest Restaurant Week sunt înscriși la un concurs al cărui mare premiu este un autoturism Tesla, plus zeci de iPhone 12 Pro, Airpods sau Apple Watch, trotinete, kituri de barman, un frigider Smeg și multe altele.

„Știm cât de greu a fost acest ultim an, care a venit cu provocări nemaiîntâlnite pentru toți cei din industria restaurantelor. Ne-am dorit să facem ceva pentru a-i sprijini, pentru a-i ajuta să atragă un număr mai mare de clienți și să-și revitalizeze afacerile. În același timp, am vrut să le dăm și oaspeților șansa de a profita de mâncare bună, la prețuri cât mai mici”, spune Radu Dumitrescu, CEO Restograf.

Sursa foto: Shutterstock

