Trei locuri pe care să le vizitezi într-o vacanță în Finlanda

Dacă v-ați săturat de caniculă și de temperaturi de peste 40, Finlanda este o alternativă bună chiar și în această perioadă – temperatura medie pe timpul verii este de 21 de grade Celsius. Descoperiţi în acest articol câteva dintre cele mai frumoase destinaţii de vacanţă ale Finlandei, recomandate chiar de E.S. Dna. Marjut Akola, ambasadoarea Finlandei la București.

Parcul Naţional Oulanka

Finlanda aproximativ 40 de parcuri naționale, care acoperă 2,7% din teritoriul țării. Unul dintre cele mai frumoase dintre aceste parcuri este Parcul Național Oulanka, situat în apropierea orașului Kuusamo, în partea de nord a Finlandei, în apropiere de granița cu Rusia.

Parcul Național Oulanka din Finlanda are peisaje naturale uimitoare, o pădure cețoasă și multe râuri. Aici vei găsi o varietate de trasee și poduri suspendate, care te vor aduce la unele dintre cele mai impresionante cascade finlandeze. Tot aici se află și cel mai popular traseu de drumeții din Finlanda, legendarul Karhunkierros - cunoscut și sub numele de Traseul Ursului sau Inelul Ursului. Traseul Karhunkierros durează 7 zile și poți rămâne peste noapte gratuit în colibele așezate de-a lungul drumului. În total, acest traseu are o lungime 82 de kilometri, dar există și o variantă de doar 12 kilometri, potrivită pentru o excursie de o zi.

Parcul mai este renumit și pentru renii și orhideea calypso roz și albă, emblema sa, care nu crește nicăieri în altă parte.

Citeste si: Investitorii finlandezi, interesați de România: ce domenii vizează...

Castelul medieval Olavinlinna

Castelul medieval Olavinlinna, cel mai bine conservat castel din țările nordice, se află în estul Finlandei, într-un oraș numit Savonlinna.

Castelul este pe malul apei și găzduiește un mare festival de operă în luna iulie. La apus, zidurile masive ale castelului Olavinlinna se luminează feeric, iar porțile medievale se deschis iubitorilor de opera invitându-i în auditoriumul din curte. Acest ritual începe în fiecare seară, pe toată durata lunii iulie.

„Vă recomand să vizitați castelul în iulie când organizează celebrul Festival de Operă. Acustica este remarcabilă”, spune E.S. Dna. Marjut Akola, care adaugă că în ultima zi a festivalului este programată o serată finlandeză în cafenelele și restaurantele orașului luminând și celebrând scurta, dar savuroasa, vara finlandeză.

Citeste si: Review G. Butunoiu: Ferma Baciu, o steak-house pe măsura...

Arhipelagul Åland

Cea de-a treia recomandare a diplomatului finlandez este arhipelagul Åland, cea mai caldă zonă a Finlandei. Din mai până în august, Insulele Aland au mai mult soare decât oricare dintre vecinii ei nordici, ceea ce le transformă într-o populară destinaţie de vacanţă. În acest arhipelag se vorbește suedeza și gășiți unele dintre cele mai vechi biserici și conace din țară.

De asemenea, puteți poposi în farul din Bengtskär sau în Isokari ori puteți închiria o bicicletă. Arhipelagul Åland constituie o regiune cu statut special ce se află în componenţa statului Finlanda.

Particularităţile sale istorice au condus la crearea unei regiuni autonome aparte, ce îşi gestionează în mare măsură politică internă şi îşi conduce propriile misiuni diplomatice.

Citeste si: Cum alegi cei mai buni pantofi sport?

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Roxana a absolvit Facultatea de Litere , fiind și traducător autorizat de engleză și franceză. Are o experiență de peste 15 ani în presă și comunicare, este grammar nazi și pasionată de istoria artei. Ca jurnalist, a lucrat pentru publicații precum Businessmen's, Bucharest Business Week , România Liberă - unde a fost editor coordonator - și Wall-Street.ro . De-a lungul carierei jurnalistice, Roxana a scris pe domenii precum diplomație , turism , aviație , retail ,... Mai multe articole scrise de Roxana Grosu »

Te-ar putea interesa și: