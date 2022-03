”Niciodată nu am expus dictatori precum Hitler în Muzeul Grevin, așa că asătzi nu vrem să îl avem expus nici pe Vladimir Putin. Evenimentele istorice care au loc zilele acestea ne-au făcut să luăm această decizie”, a declarat directorul muzeului, citat de agenția AFP.

Este pentru prima dată când muzeul scoate din galeria sa o statuie în acest mod, atât de repede.

VIDEO: Wax statue of Vladimir Putin removed from Paris museum.



Russia's invasion of Ukraine prompts director of the Grevin Museum in Paris to remove the statue.



"We have never represented dictators like Hitler in the Grevin Museum, we don't want to represent Putin today" pic.twitter.com/vaN3kOPPzP— AFP News Agency (@AFP) March 3, 2022