În Rusia, McDonald's ar putea fi înlocuit cu "Unchiul Vania". Ce spune compania care deține acest brand

McDonald's, cel mai mare lanț de restaurante din lume, a anunțat pe 8 martie 2022 că va închide temporar toate restaurantele din Rusia și va opri toate operațiunile locale. Este vorba de 847 de restaurante McDonald's, cu aproximativ 62.000 de angajați. Însă Chris Kempczinski, CEO-ul companiei, a precizat că salariile vor fi plătite în continuare.

Restaurantele McDonald's din Rusia (dintre care doar 16% sunt francize), alături de cele 108 din Ucraina (toate operate de companie) reprezentau 9% din veniturile gigantului industriei Horeca.

Anunțul McDonald's a stârnit reacții la cel mai înalt nivel, printre cei care l-au criticat fiind chiar fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care a postat pe rețeaua socială vk că ”știm și noi să facem carne și chifle, și de cea mai bună calitate. Mai mult, ar putea face asta chiar oameni de afaceri sancționați. Salutare, McDonald's”.

Iar Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), a sugerat ca restaurantele McDonald's să fie înlocuite de o rețea locală, care să folosească doar ingrediente locale, sugerând numele ”La unchiul Vania”.

Ideea lui Volodin a fost preluată rapid de un întreprinzător local care, scrie Economicina Pravda, a cerut înregistrarea mărcii ”Unchiul Vania”, cu o siglă extrem de asemănătoare cu cea de la McDonald's, întoarsă cu 90 de grade (litera ”V” în alfabetul rusesc este ca ”B” în alfabetul latin). În plus, marca fost înregistrată în categoria ”cafenele, restaurante, baruri”.

The Russian fast-food chain that Russian parliament's speaker has proposed replace @McDonalds has filed for this trademark. Not kidding. pic.twitter.com/6GAUNnbHVm