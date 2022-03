McDonald's își închide temporar toate restaurantele din Rusia. Anunțul a fost făcut de Chris Kempczinski, CEO-ul companiei.

Potrivit documentelor, în Rusia erau 847 de restaurante McDonald's la final de 2021, scrie CNN.

La nivel global, restaurantele McDonald's sunt operate prin francizori. Însă în Rusia, 84% din totalul locațiilor sunt gestionate de companie.

Restaurantele din Rusia, alături de cele 108 din Ucraina (toate operate de McDonald's) reprezintă 9% din veniturile companiei din 2021.

”În Rusia, avem circa 62.000 de angajați. În plus, lucram cu sute de furnizori locali și parteneri. De 30 de ani de când am intrat pe piața din Rusia, am creat comunități în jurul restaurantelor noastre. Însă respectăm niște valori și nu putem să rămânem indiferenți”, a declarat CEO-ul companiei.

McDonald's nu este singura companie care renunță la serviciile prestate în Rusia. Regăsiți AICI o listă a acestor companii.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: